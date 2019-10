Klatovští totiž jedno Kolínem využité oslabení také proměnili a po šedesáti minutách svítil na tabuli stav 3:3. Prodloužení však netrvalo dlouho. Ani minutu.

„Je to zasloužená porážka. Musím vyzdvihnout výkon Klatov. Hráli jsme proti jedenácti juniorům. Musíme se stydět za to, co jsme předvedli proti jedenácti juniorům. Každý si myslel, jaký je hokejista, jaký je frajer a bohužel. Není to tak. Musí hodně pracovat. A vychází to z tréninku. Každý má pořád jen nějaké výmluvy a nepracuje a tady je výsledek,“ byl po utkání hodně rozzlobený kolínský trenér Petr Martínek.

Nebral si servítky ani co se prodloužení týče. V něm se do hry nejprve postavili Šafránek, Zumr a Pýcha a nikdo další možnost nedostal. Klatovští totiž obrali domácí o puk, zajeli do kolínské třetiny. Dva si stoupli před bránu, jeden za, a aniž by Kozlové stihli zareagovat, byla to přihrávka zpoza a gól.

„K tomu se nebudu vyjadřovat. Tam byli tři nejzkušenější hráči a sehráli to, co sehráli. Ostuda. Měli by dostat pokutu,“ hodně zvýšil hlas kolínský trenér.

Kozlové si prodloužení vybojovali až ve třetí třetině. Jinak prohrávali 0:2. Neproměnili ani jednu ze šesti přesilovek, ale paradoxně využili dvě vlastní oslabení, a to je posunulo směrem k zisku alespoň bodu.

„Přesilovky se občas nedaří. Máte den, kdy se daří a kdy ne. Že jsme dali góly v oslabení, to právě vyplývá i z mladické nezkušenosti hráčů Klatov. Ale my jsme hráli špatně a hráči by se nad sebou měli zamyslet,“ upozornil znovu Martínek.

Branky: 41. Hanzl (Jelínek, Stehlík), 43. Němec (Zumr), 54. Šafránek – 2. Uhlík (Procházka, Hajšman), 36. Hasman (Hanzlík, Roubal), 55. Roubal (Hanzlík, Houfek), 61. Uhlík (Walter). Rozhodčí: Šmika – Žídek, Teršíp. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Oslabení: 2:0. Diváci: 657. Třetiny: 0:1, 0:1, 3:1 – 0:1.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Barták, Březina, Jelínek, Nutil, Pýcha, Hanzl, Pilný, Havelka – Procházka M., Netušil, Kysela, Martínek R., Němec, Mašín, Semirád, Malý, Kozák, Zumr, Šafránek.