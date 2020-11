Je vůbec prvním Američanem v historii kladenského klubu. Zachary pochází z města Spokane ve Washingtonu a do Kladna přiletěl 8. září, týden po svatbě. Manželka bohužel zůstala ve Státech. Odloučení od domova i ženy, není pro novomanžela právě tím nejpříjemnějším. Volby si ovšem nenechá ujít.

Jste Američan a vaši zemi čekají i ve světě hodně sledované prezidentské volby. Budete volit a jak to vůbec máte, když jste mimo mateřskou zem?

Pokud jste jako já v zahraničí, nebo i v jiném americkém státě, než kde máte trvalé bydliště, musí vám poslat volební lístky. Vyplněné je posíláte zpět, nicméně ke mně putovaly snad dva měsíce. Vše je teď pomalé, i pošta, hlavně kvůli koronaviru. Vezměte si, že moje rodina mi posílala lístky, když jsem ze Států odjížděl, což bylo na konci prvního zářijového týdne. A přišly mi před třemi dny.

A stihnete odvolit?

Vím, že je to důležité, takže bych moc rád. Nejraději bych to poslal vyplněné domů rodičům, aby to odnesli k volbám za mne. Jenže v USA musíte prokázat, že jste skutečně doma, pokud chcete z domova odvolit. Tak uvidíme, jak to stihnu.

Sledujete dění kolem vyhroceného a vyrovnaného souboje Trump versus Biden? A prozradíte, koho zvolíte?

Víte, oba kandidáti mají svoje plusy i minusy. Já to samozřejmě sleduji a vidím, že za vlády Donalda Trumpa se obrovským způsobem snížila nezaměstnanost. Tak nízká snad ještě nikdy nebyla. Zároveň vidím jeho negativa, hlavně občas řekne něco, co by říkat neměl. To samé Biden, také on má svoje plusy i minusy. I proto zatím ještě nevím, komu dám svůj hlas.