/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pořádný hluk, hlasité povzbuzování, radost v očích dětí, rodičů i prarodičů. To byla akce s názvem Týden hokeje na kolínském zimním stadionu. Na ledě se pohybovalo několik desítek malých capartů, kteří si chtěli vyzkoušet, jak se hraje hokej. A nebo si jen tak zabruslit. Děcka se bavila náramně. Kluci i holky.

Akce Týden hokeje na kolínském zimním stadionu | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Akci uspořádal kolínský hokejový klub ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Jako každoročně. A jako tradičně se těší obrovskému zájmu. Děti ve věku čtyři až osm let si mohou vyzkoušet své dovednosti na ledě, popřípadě si vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Zábavnou formou her nebo různých cvičení se děti seznamují s bruslením, od trenérů se pak rodiče mohou dovědět, co vše obnáší mít doma malého hokejistu.

A je prima mít u svého začátku rovnou nějaké vzory. Pro případné zájemce o hokej v Kolíně k tomu Kozlové přistoupili maximálně zodpovědně. Mezi dětmi na ledě se pochybovali i hráči A týmu hrající druhou nejvyšší soutěž v tuzemsku. Král, Němec, Síla, Vrhel. To jsou hráči, ke kterým mohou začínající borci vzhlížet a které mohou vídat každý týden při utkáních. A to nebylo všechno. Zpovzdálí sledovala nábor také čerstvá držitelka stříbrné medaile z mistrovství světa žen do osmnácti let Adéla Fromová. I ona možná takto začínala. Každopádně svoje první krůčky na ledě dělala určitě právě na kolínském zimním stadionu.

Prohlédněte si video, jak válí malí hokejisté, kteří se tomuto sportu už nějaký čas věnují

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Oblíbená akce se koná po celé republice, zapojilo se do ní téměř sto šedesát klubů. Rodiče si tak mohou najít ještě další místa poblíž bydliště, kde si lze hokej vyzkoušet.