Do Kolína jste se přesunul z Kadaně, která z Chance ligy odstoupila. Jak jste si zvykl?

Ten přechod nebyl tak těžký. Samozřejmě že chvíli zabere si zvyknout na nový tým a okolí. V kabině se nemluví tolik anglicky, což dělá adaptaci trošku těžší. Ale na druhou stranu mě to nutí učit se česky, a to je pro mě dobré. Kluci v týmu jsou velice chápaví a vždycky najdeme cestu, jak spolu komunikovat. A konečně jsem si zapamatoval taky všechna jména (smích).

A jak jste si zvykl na jiný styl hry?

Celá hra a taktika týmu je jiná. Chvilku mi trvalo, než jsem si na vše zvykl. Kluci tady jsou zkušenější a na ledě je to vidět. Myslím si, že pracujeme dobře a na ledě si rozumíme.

V Kadani vás vedl legendární trenér Vladimír Růžička. Jaká s ním byla spolupráce?

Byla pro mě čest pracovat s ním. Myslím, že jsme si rozuměli. Věděl jsem, že mě do týmu chtěl a snažil jsem se dělat to nejlepší, co jsem mohl. Dával mi hodně ice timu a šancí ukázat se na ledě.

Rozmýšlel jste se dlouho, když přišla nabídka z Kolína resp. Hradce Králové? Co bylo hlavním bodem toho, že jste se rozhodl pro tyto týmy?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Můžu říct, že je za tím hodně práce mého agenta a manažerů Kadaně, Kolína a Mountfieldu. Jsem za tuto možnost velmi vděčný.

Nastupujete za mužstvo Kolína, ale přece: pomýšlíte na to zahrát si nejvyšší soutěž v dresu Mountfieldu?

Samozřejmě, že bych rád hrál i vyšší soutěž. Kdo by nechtěl.

Kolín bojuje o záchranu v soutěži. Čeká vás ještě dost hodně těžkých utkání…

Ano, aktuálně jsou rozdíly mezi týmy velmi malé a každý zápas se počítá. Nejen každý zápas, ale každý bod. Všichni v týmu jsou připraveni na tuto výzvu a uděláme vše proto, abychom zůstali v soutěži, a dokonce abychom se třeba dostali I do play off.

Co říkáte na kolínské fanoušky?

Jsou skvělí. Je potěšení před nimi hrát na domácím ledě, ale dokonce i na venkovních zápasech, jelikož někteří jezdí a podporují nás. Je velmi příjemné vidět takovou podporu i v současné ne zrovna jednoduché době.

Vy pocházíte ze Slovinska, které proslavili spíše fotbalisté. Proč jste si vybral hokej?

Máme naši hvězdu, Anze Kopitara v Los Angeles Kings v NHL. Navíc v posledních desetiletích jsme se i dobře předvedli na olympiádě nebo světových šampionátech. I přesto musím souhlasit, že náš fotbalový tým je ve světě mnohem známější.

Kde jste tedy s hokejem začínal?

Hokej jsem začal hrát v pěti letech v Moskvě. Jeli jsme kolem kluziště a rodiče se mě zeptali, jestli to nechci zkusit. Řekl jsem ano. Moc mě to bavilo a měl jsem tam hodně kamarádů.

Máte toho za sebou už dost. Na jakou část kariéry nejraději vzpomínáte a proč?

Mám opravdu hodně vzpomínek, které pro mě moc znamenají. Jednou z nich je, když jsem se v sezoně 2018/2019 stal šampionem Alpské hokejové ligy a pak znovu v roce 2020/2021. V roce 2019/2020 byla sezona zastavena před koncem kvůli covidu. Možná si to pomatuju, protože se to stalo nedávno, ale jak jsem řekl, vzpomínám rád na víc momentů.

(překlad Tereza Marvánková Hölzlová)