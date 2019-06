A mohli byste si myslet, že tím to celé končí. Chyba. Pro hasiče ta pravá zátěž teprve začíná. Čeká je vyběhnout až na vrchol rozhledny Bohdanka. Jsme v Bohdanči na Kutnohorsku, kde hasiči pořádají středočeské klání Toughest Firefighter Alive - Nejdrsnější hasič naživu.

Pro hasiče se ale nejedná o žádnou novinku. Soutěž TFA se koná po osmé. Vlastně podeváté, když počítáte pilotní ročník v době, kdy rozhlednu postavili a hasiči zkoušeli, zda by mohli tento typ soutěže pořádat. A ukázalo se, že ano. „Zalíbilo se to natolik, že od dalšího roku se pořádala už soutěž pod záštitou krajského ředitelství,“ vysvětlil Lukáš Fousek, velitel soutěže.

A tak začali každý rok na Bohdanku přijíždět hasiči nejen ze středních Čech, ale z celé republiky. „Poměřují si síly s našimi příslušníky, aby věděli, jak jsou fyzicky připraveni na svoji práci,“ uvedl.

Soutěž je pro hasiče důležitá a zajímavá v tom, že simuluje skutečný fyzický výkon, který musejí hasiči podat, když někde zasahují. „To znamená přesun figuríny, barely s vodou, výstup do schodů jako ve věžáku,“ vyjmenoval některé disciplíny, se kterými se hasiči museli vypořádat.

Nejtěžší bývá podle Lukáše Fouska právě poslední disciplína, kdy hasiči musejí po všech úkolech vyšplhat na vrchol věže a tam stisknout tlačítko časomíry. „Měl jsem příležitost si to vyzkoušet. Ve druhém patře tuhnou nohy, musíte přinutit nohy, aby dělaly pohyby a dostal jste se až nahoru,“ vyprávěl.

Každý, kdo se podle něj zúčastní, je vítěz. „Všichni ale doběhnou do konce. Jsou to profesionální hasiči a ti si sáhnou vždycky na dno. Vždycky,“ dodal pyšně Lukáš Fousek, ředitel soutěže.

Výsledky (uvádíme pouze první tři místa)

Kategorie A

Jméno – družstvo – čas ve vteřinách

1. Radek Kladiva – ÚO Benešov – 244,15

2. Dušan Plodr – ÚO Beroun - 255,19

3. Jiří Šídlo – ÚO Příbram - 275,40



Kategorie A – out (hasiči mimo střední Čechy)

1. Pavel Kouřík – ÚO Domažlice - 220,61

2. Marek Víšek – ÚO Pardubice - 228, 57

3. Jan Haderka – ÚO Zlín - 238,65



Kategorie B (závodníci nad 40 let)

1. Kamil Němec – ÚO Benešov - 241,28

2. Petr Karpíšek – ÚO Kolín - 319,72

3. Evžen Holan – ÚO Benešov - 320,32



Kategorie B (závodníci nad 40 let) – out (hasiči mimo střední Čechy)

1. David Kubiš – HZS Jihočeského kraje - 232,46

2. Michal Přecechtěl – HZS Olomouckého kraje – 246,31

3. Jiří Dvořák – HZS Ústeckého kraje - 256,79



Družstva

1. ÚO Benešov A (Radek Kladiva, Kamil Němec, Evžen Holan) - 806

2. ÚO Příbram A (Jan Mora, Jakub Hornáček, Jiří Šídlo) – 872

3. ÚO Beroun A (Dušan Plodr, Michal Čepelák, Stanislav Neubauer) - 881