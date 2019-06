Vítězovská mládež bojovala statečně. „Prvním a nejtěžším úkolem bylo zdolat 100 metrů překážek. První na start se postavil Matěj Šmíd a ve svém prvním rozběhu zaběhl osobní rekord 22,45 sekund. V druhém rozběhu Matěj zabral a bariéru s kladinou překonal ve velice pěkném čase. Bohužel v zápalu boje ztratil koncovku a druhý pokus skončil s časem 29,70 sekund. Následoval první pokus Elišky Bugové, který dopadl také osobním rekordem v čase 19,85 sekund. V druhém rozběhu Eliška nezaváhala a čas si vylepšila na 19,57 sekund. Tímto časem se stala nejrychlejší stovkařkou v kategorii dorostu na kolínském okrese,“ popsal úspěchy mladých hasičů Milan Bug.

Mezi disciplínami museli závodníci plnit i testy se záludnými otázkami. „V kategorii dorostu jsou testy velice důležité a dokáží pořádně zahýbat celkovým pořadím. Otázky jsou z okruhu prevence, zdravovědy, legislativy nebo technického rázu. Vítězovskému dorostu se podařilo testy zvládnout bez chyby a přiblížit se tak k vítězství,“ poznamenal Milan Bug.

Po obědě následoval dvojboj, kde se tentokrát na start postavila jako první Eliška. Ta v dalším kole sice nesklidila prvenství, ale i přesto zaběhla úctyhodný čas.

„Při prvním pokusu svou soupeřku předběhla, ale před cílem jí spadl hasící přístroj a vidina vítězství se rozplynula jako pára nad hrncem. Ve druhém pokusu šlo o vše, ale Elišku to nerozhodilo a zaběhla krásný čas 20,45 sekund. Matěj se do svého prvního pokusu opřel a s časem 18,37 sekund se dostal do vedení. Ve druhém pokusu zaváhal, doběhl s neplatným pokusem a posunul se tak na druhé místo v celkovém pořadí. Za toto umístění se však nemusí stydět, protože tohoto výsledku nikdy nikdo ve Vítězově nedosáhl,“ vylíčil napínavou atmosféru Milan Bug.

Největším úspěchem byl výsledek Elišky, která ve všech disciplínách získala nejméně trestných bodů, a tak se může pyšnit titulem z okresního kola v požárním sportu v kategorii starších dorostenek.

„Díky tomuto výsledku bude Eliška reprezentovat SDH Vítězov a OSH Kolín na krajské soutěži dorostu v Mladé Boleslavi. Gratulujeme našemu dorostu a těšíme se z těchto i dalších úspěchů nejen v požárním sportu. Úspěchy našich závodníků můžete sledovat na facebookových stránkách SDH Vítězov,“ doplnil na závěr Milan Bug.