Udržuj odstup, umývej si ruce, nedotýkej se obličeje - a zatanči. To jsou pravidla pro zvládání náročné doby nynější kroronavirové krize, která se kolínští hasiči snaží vštěpovat lidem nepřehlédnutelným způsobem: pohybem. Reagovali na výzvu policie a natočili video s tanečním vystoupením pro zveřejnění na sociálních sítích, v němž zásady správného chování názorně předvádějí. V ochranných oblecích - nebo alespoň s rouškami. Předpisově.

Hasičský taneček o tom, jak se chovat v aktuální situaci. | Foto: HZS Středočeského kraje

Leckdo může být pohledem na sborový výukový tanec překvapen – ale zřejmě to funguje. Naznačuje to alespoň celosvětová obliba podobných vystoupení, v nichž se do skupinových tanečních kreací zapojují rozmanité party.