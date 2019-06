Uspět na mistrovství mladých hasičů mají Středočeši dvojnásobnou naději

Střední Čechy – Závod požárnické všestrannosti, štafetové běhy i požární útok – to vše rozdělené do celkem šesti disciplín. Takový je program soutěží hasičského dorostu, který bude od soboty do pondělka zápolit ve Vlašimi.

Hra Plamen. | Foto: archiv Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Šikovní mladí hasiči se tam sjedou z celé republiky. Vlašim, kde se bude sportovat na stadionu ve sportovním areálu v ulici Na Lukách a v pátek odpoledne i v zámeckém parku, hostí republikové mistrovství Hry Plamen – přičemž síly i dovednosti budou navzájem měřit desetičlenné týmy vítězů krajských kol. Tak docela pravda to ale není: soutěžících týmů nebude 14, ale 15. Všechny ostatní kraje i Prahu zastupuje vždy mládežnický celek jednoho sboru dobrovolných hasičů, avšak domácí Středočeši budou mít želízka v ohni dvě: reprezentují je Počepice z Příbramska (či přesněji: ze Sedlčanska) a Písková Lhota z Nymburska. Hra Plamen a soutěžení s ní spojené je základním kamenem práce s hasičskou mládeží, připomněla ve čtvrtek mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslava Čečrdlová. „Je založená na dvou základních aspektech – na výchovně vzdělávací činnosti a na rozvoji fyzické kondice mladých hasičů prostřednictvím sportovních disciplín," zdůraznila. Upozornila přitom, že hasičský sport i volnočasové aktivity jsou oblíbenou činností, o čemž svědčí každoročně narůstající členská základna mladých hasičů ve věku od tří do osmnácti let. „Aktuálně jich je téměř 60 tisíc," uvedla Čečrdlová. Na leckterých malých vesnicích ostatně tohle hasičské dění často bývá nejvýraznější pravidelnou aktivitou, kterou tam lze zaznamenat. Účastníky republikového mistrovství nebude možné vidět jen ve Vlašimi. Družstva soutěžících budou po dobu mistrovství ubytována v okolí. Hned sedm týmů najde zázemí až u Čechtic, v Rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem. Další družstva budou za odpočinkem zajíždět do města Trhový Štěpánov a obce Postupice.

Autor: Milan Holakovský