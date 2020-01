Silvestrovských zásahů hasiči v kraji napočítali – za celých 24 hodin – rovných 40 (z čehož požárů bylo 22). Loni se jednalo o 32 událostí (a ohňů bylo 13). Rušněji než v minulosti pak bylo i po půlnoci: na Nový rok do šesté ranní měli hasiči letos 32 výjezdů (z toho 24 k likvidaci plamenů) – zatímco před rokem jich bylo jen 25 (a 20). Co se proti minulým letům nezměnilo, je fakt, že většina zásahů souvisela s používáním zábavní pyrotechniky.

Poslední prosincový den přitom začal vcelku poklidně. Tým ze stanice v Mnichově Hradišti byl po půl jedné v noci povolán k technické pomoci – otevření uzavřených prostor. „Zásah hasičů nakonec nebyl potřeba, proto se po dohodě s Policií ČR a zdravotnickou záchrannou službou vrátili na svou základnu,“ konstatovala Fliegerová. S tím, že z událostí, které přinesl 31. prosinec, byly nejzávažnější dvě dopravní nehody na dálnici D7. „Jedna se stala krátce po deváté hodině dopoledne kousek před vjezdem do Prahy. Při střetu osobního a nákladního automobilu nebyl nikdo zraněn. Z vozidla však unikaly provozní kapaliny, které bylo nutné zasypat sorbentem,“ uvedla mluvčí, přičemž připomněla, že k maléru došlo v místě omezení kvůli pracím na vozovce. Událost se tedy neobešla bez kolon.

Znovu byli hasiči voláni na D7 v 19.16 – tentokrát na šestý kilometr, kde se auto otočilo na střechu, dva lidé utrpěli zranění a museli se o ně postarat záchranáři. V tomto případě zůstala dálnice ve směru jízdy od Prahy na Slaný bezmála na dvě hodiny uzavřena. Hasiči, kteří se na místo sjeli z Kladna i z Prahy, se především postarali o zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.

„Kuriózním zásahem silvestrovského dne se bezpochyby stal výjezd do obce Břve v okrese Praha-západ,“ upozornila Fliegerová na neobvyklou událost. „Osoba, která zřejmě běžela za psem na zabahněný břeh rybníka, do něj postupně zapadla až po pás a nemohla se sama dostat ven,“ přiblížila okolnosti. S tím, že kromě profesionálních hasičů z Kladna vyrazila na pomoc také jednotka hostivických dobrovolných hasičů – a protože byla na místě první, záchranu zvládla sama; použila k tomu lana a díly nastavovacího žebříku.

Typicky silvestrovská hlášení o požárech způsobených pyrotechnikou začala přicházet od šesté večer. Jako první vyráželi kolínští hasiči hasit zbytky pyrotechniky a plameny na trávníku kolem. Ke zdolání ohně na ploše asi 1 x 1 m postačila džberová stříkačka. „S postupujícím časem k přechodu do nového roku se zvyšoval také počet událostí spojených s odpalováním pyrotechniky,“ řekla Fliegerová, podle jejíchž slov z 22 požárů způsobila 14 právě pyrotechnika.

Pyrotechnika poničila polystyrenové zateplení

Zpravidla šlo o „menší“ události, kdy hořely stromy, keře nebo odpad a kontejnery na odpad. Škodu odhadnutou na sto tisíc korun však v obci Karlík na Praze-západ způsobila pyrotechnika, jež vlétla do fasády domu a poničila polystyrenové zateplení. „Profesionální jednotka HZS Řevnice a dobrovolné jednotky obcí Řevnice a Dobřichovice musely část fasády rozebrat, protože hrozilo riziko šíření požáru. Bylo tedy nutné místo řádně prolít vodou, aby nemohlo dojít k opětovnému zahoření,“ přiblížila Fliegerová tento zásah. Škodu odhadnutou na dvacet tisíc pak krátce před půlnocí způsobily plameny, jež vyšlehly z pyrotechniky v uzamčeném osobním autě v Brandýse nad Labem na Praze-východ. „Profesionální jednotka hasičů ze stanice Stará Boleslav musela násilně vozidlo otevřít, aby je mohla uvnitř uhasit. Příchod nového roku tak nejen tato stanice oslavila výjezdem k zásahu. K likvidaci požáru použili hasiči vysokotlaký vodní proud,“ upřesnila Fliegerová.

Asi největší požár posledního dne roku likvidovali hasiči hodinu před půlnocí v Přišimasech na Kolínsku, kde také hořela auta. Oheň zachvátil čtyři osobní automobily, dvě dodávky, karavan, z něhož hasiči vynesli propan-butanovou láhev, kterou pak ochlazovali, a mobilní kompresor. Ani 16 hodin po požáru ještě mluvčí neměla bližší informace o příčině požáru ani výši způsobení škody. Obojí teprve vyplyne z dalšího vyšetřování.

Když se přehoupla půlnoc do nového dne, trvalo pouhých šest sekund, než přišel první alarm roku 2020: hořely túje v Kostelní Lhotě na Nymbursku, kde se plameny rozšířily na dvě desítky okrasných dřevin. K jejich uhašení postačil jeden vodní proud z vysokotlaku. Škoda, kterou oheň napáchal, teprve bude vyčíslena. „A další požáry následovaly; během první čtvrthodiny nového roku jsme vyjížděli napříč krajem k šesti událostem, které souvisely s používáním zábavní pyrotechniky,“ konstatovala Fliegerová. S tím, že do šesté hodiny ranní bylo takových událostí ještě 18. Jestliže hasiči ve středních Čechách za prvních šest hodin roku 2020 likvidovali celkem 24 požárů, znamená to, že s používáním pyrotechniky souvisely všechny.

Zásahy středočeských hasičů na přelomu roku

* Silvestr 31. prosince (0 – 24 hodin)

Rok Počet událostí Z toho požáry 2019 40 22 2018 32 13 2017 36 11 2016 33 11



* Nový rok 1. ledna (0 – 6 hodin)

Rok Počet událostí Z toho požáry 2019 32 24 2018 25 20 2017 26 17 2016 11 9



Zdroj: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje