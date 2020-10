Dvanáct finalistek se v Městském společenském domě v Kolíně stejně jako v každé jiné soutěži krásy utkalo v předvádění šatů a rozhovorem s moderátory, promenádě v plavkách a ve volné disciplíně. Ta, na rozdíl od ostatních klání, se nějakým způsobem musela dotýkat hasičství. Dívky to povětšinou vyřešily tak, že přišly v hasičské uniformě, kterou ze sebe záhy strhaly, aby pak ve cvičebním úboru předvedly aerobic, zatančily coby mažoretka nebo se svlékly jen do plavek s nápisem hasič.

Večerem vkusně a s humorem provázeli Libor Bouček a Daniela Písařovicová, coby hosté zazpívali David Deyl a Martina Pártlová. V porotě kromě zástupců sponzorů zasedla i Miss České republiky 2009 Aneta Vignerová, moderátorka VIP zpráv TV Prima Martina Gavriety či moderátorka ČT 24 Sandra Parmová, módní fotograf Peter von Reichenberg a módní návrhář Luděk Hanák. Jeho kolekci společenských šatů také soutěžící na závěr předváděly.

Na rozdíl od Gavriely, která z pódia prozradila své favority, Aneta Vignerová tak neučinila. „Všechny holky byly hezké a snažily se, navíc v publiku mají své nejbližší, kterých by se předčasné soudy mohly dotknout“ shrnula dívka, která po sloučení obou soutěží krásy už navždy zůstane Miss České republiky.

Po každém jednotlivém soutěžním kole sbíraly asistentky pořadí od každého z porotců. Mezi diváky zasedli především příbuzní a přátelé jednotlivých adeptek, kteří vytvořili bouřlivé prostředí, nechyběly vuvuzely, trumpety a transparenty. Klání snímaly čtyři kamery a přímým přenosem přenášela internová hasičská televize.

Po vyhlášení výsledků se všichni zainteresovaní sešli na after party ve zcela vyklizených salóncích Městského společenského domu v Kolíně, kde čekal raut a diskotéka.

Na Kanáry si beru učení, řekla Miss hasička 2010 Jana Peroutková



Zdroj: Zdeněk HejdukJana Peroutková po více jak dvouhodinovém klání nakonec získala titul Miss hasička pro letošní rok a jen se převlékla ze společenských šatů módního návrháře Luďka Hanáka, už na ní čekali gratulanti a žádosti o rozhovory. Úplně první minirozhovor s korunkou vítězky na hlavě poskytla ještě v šatně Kolínskému deníku.:



Co říkáte svému vítězství?

Je to výborný, krásný pocit.



Už za dva týdny vás společně s dalšími třemi dívkami čeká odlet na Kanárské ostrovy, kde budete fotit prestižní hasičský kalendář. Co vy na to?

Moc se samozřejmě těším, i když zrovna v tu dobu mi bude vrcholit zkouškové období ve škole, takže učení si budu brát rozhodně s sebou.



Na volbu královny krásy tady dnes vládlo až fotbalově bouřlivé prostředí, také jste tu měla podporu?

Jasně, přijelo sem od nás fandit přes třicet lidí, samozřejmě i kolegů z našeho hasičského týmu. Ještě jsem ale nikoho z nich neviděla. Těším se jak to společně oslavíme, určitě už za chvíli.



Jak jste se vůbec do soutěže dostala?

Přihlásili mě kolegové z družstva a ze začátku se mi do toho vůbec nechtělo. A vlastně až do dnešního finále jsem z toho všeho nebyla nadšená, není to můj styl. Ani můj přítel a nejbližší rodina to moc nebrali, teď doufám, že budou nadšeni.



Klání vás zavedlo do Kolína, jak se vám tu líbilo?

Trošku bych Kolínu vyčetla parkování, není tady kde stát. Ale ve společenském domě už to bylo úžasné, staral se o nás skvělý tým a bylo o nás pečováno úplně vzorně.