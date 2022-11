Celkem má skupina 12 členů. Ročně musí všichni absolvovat 104 hodin výcviku, v němž jsou třeba i noční nebo dvoudenní výcviky. Ten čtvrteční v Kolíně byl zaměřený na záchranu osob z výškových budov. „Šlo o záchranu někoho nepohyblivého, kterého je třeba naložit do nosítek a nejde ho snášet po schodech. Rychlejší varianta je dostat ho na střechu a z ní dolů,“ popsal instruktor lezecké skupiny Luboš Dolejška.

Hasiči tak na střeše šestnáctipatráku vytvořili dva kotevní body pro napnutí lana, jeden kotevní bod pak dole na zemi. Říká se tomu lanovka, odborně šikmá spust. Zkrátka samovolný kontrolovaný pohyb, kdy hasiči pacienta ze střechy řízenou rychlostí vypustí.

Figurantem, kterého hasiči spouštěli k zemi, byl právě Dolejška. V rámci cvičení se sami bez nosítek spouštěli i všichni ostatní členové skupiny, což vše dohromady přilákalo řadu diváků z řad kolemjdoucí. A děti z mateřské školy, které zrovna vyrazily na procházku a hasiči jim z výšky přichycení na laně mávali, měly opravdu zpestření všedního dne.

Video: Hasiči po soumraku nacvičovali záchranu lidí z hořící tovární haly

„V rámci bezpečnosti město do budovy investovalo velké prostředky, měnila se požárně technická zařízení, samozřejmě to s námi město konzultovalo a v rámci toho nyní proběhl výcvik lezecké skupiny,“ doplnil velitel kolínské stanice Čestmír Rychlík. Zkrátka hasiči si objekt takříkajíc osahali. „Chceme být připraveni na všechny eventuality,“ shrnul.

A mimochodem, pokud byste se někdy dostali do situace, že by vás záchranáři spouštěli ze střechy, jedna dobrá rada od hasičů. Nejhorší je to přes hranu, pak už pohoda.

Lezecká skupina Územního odboru Kolín je dislokovaná na stanici v Říčanech. V rámci zásad plošného pokrytí území spádově pokrývá prstenec mezi Prahou, Benešovem, Nymburkem. Spádovost pro Kolín je pro kutnohorskou lezeckou skupinu. Prostě vždy přijedou lezci, kteří to mají blíž. „Základní lezecký výcvik má ale každý hasič,“ připomněl velitel stanice Kolín Čestmír Rychlík. „Z lezeckých skupin jsou každý den připraveni k výjezdu dva lezci pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, tedy pro odbornější práce,“ upřesnil.