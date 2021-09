O tom, která jednotka získá ocenění Dobrovolní hasiči roku, rozhoduje i veřejnost hlasováním, které potrvá do středy 20. října. Hlasovat lze dvěma způsoby, prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety ZDE , nebo zasláním hlasovací SMS ve tvaru HASICI(mezera)JSSC2 na číslo 900 77 06. Každý hlasující muže hlasovat oběma způsoby.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ovčáry byla vybrána do užší nominace v anketě Dobrovolní hasiči roku v oblasti střed - sever Čech, a to mezi pětici nejlepších dobrovolných jednotek. Nominace se dočkala za zásah z 28. prosince loňského roku, kdy došlo k požáru v kolínské elektrárně a ovčárečtí hasiči tam dorazili jako první dobrovolná jednotka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.