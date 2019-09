„Krajský výběr, který trénuje Radek Vyvial z územního odboru Kolín, se v celkovém pořadí umístil na parádním 5. místě, což se naposledy povedlo v roce 2008,“ zdůraznil Novotný, že ačkoli klání nepřineslo medailový úspěch, dosažený výsledek je velmi dobrý.

Pátou pozici si ostatně středočeští hasiči drželi i v průběžném pořadí během celého šampionátu. Byť je pravda, že často s notnou dávkou smůly. Stačilo by i maličko, aby byl výsledek ještě lepší. Ukázalo se to hned při úvodní disciplíně, jíž byl výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku. „Vysočina na 4. místě měla celkový čas o pouhé čtyři setiny sekundy lepší – což byla při součtu časů šesti borců velká smůla,“ poznamenal Novotný.

Týmu, který tvořilo hned pět zástupců z kutnohorského územního odboru Hasičského záchranného sboru středočeského kraje, jež ještě doplnili borci z Mladoboleslavska, se smůla při konečném účtování nevyhnula ani na dráze – ve štafetovém běhu. Rychlejší středočeská čtveřice zaostala za čtvrtým výběrem HZS Plzeňského kraje o pouhou setinu sekundy.

Nakonec se ale na Středočechy usmálo i štěstí. Bylo to v takzvané královské disciplíně, za niž se označuje požární útok s rozvinutím hadic a stříkáním vody na cíl. Před ní drželi Středočeši pátou pozici – a na tom se nakonec nic nezměnilo. Vše nicméně zůstávalo na vážkách až do konce.

„První náš pokus skončil slušným časem 22,68 s; jen byla škoda, že oba proudaři nemířili stejně přesně, protože levý proud zastavil časomíru ve skvělém čase 21,43 s. Druhým pokusem jsme se už nezlepšili – a v disciplíně jsme obsadili osmou pozici. Borci z Vysočiny, kteří nás mohli v konečném pořadí přeskočit, ale předvedli až desátý útok,“ přiblížil Novotný drama nejen na ploše stadionu, ale i při čekání na konečné součty.

Reprezentace HZS Středočeského kraje

- Územní odbor Kutná Hora: Milan Tůma, Václav Říha, Josef Vlach, Martin Viktora, Jan Vyhnánek

- Územní odbor Kolín: Vladislav Filip

- Územní odbor Benešov: Miloš Ježek

- Územní odbor Příbram: Pavel Maňas

- Územní odbor Mladá Boleslav: Bojislav Senohrábek

Zdroj: HZS Středočeského kraje

