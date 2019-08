Mladí hasiči z Vítězova vyrazili na soustředění do Posázaví

/FOTOGALERIE/ Mladí a zapálení dobrovolní hasiči z Vítězova vyrazili za odměnu za celoroční snažení na letní soustředění do krás posázavské krajiny. V obci Samopše strávili úžasné prázdniny plné zábavy, her i koupání. „Partu devíti kluků čekalo spousta dobrodružství v podobě táborových her, koupání na jezu, táboráků ale největším zážitkem bylo sjíždění řeky Sázavy na raftech,“ popsal nabitý program Milan Bug.

Vše doplnila noční bojová stezka i pochod do města Sázavy. „Závěr celého soustředění bylo oficiální vyhlášení, kde účastníci dostali medaili například za nejlepšího háčka nebo největšího lumpa. Celé soustředění si všichni užili a už se těší na příští ročník,“ uvedl Milan Bug. Vítězovští hasiči oslavili pod lipami sto jedenácté výročí Přečíst článek › OBRAZEM: U Cerhenic vzplál kombajn i část neposekaného pole Přečíst článek ›

Autor: Žaneta Dvořáková