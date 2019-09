Malí hasiči se utkali na soutěžním dni v Českém Brodě

/FOTOGALERIE/ Na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu v Českém Brodě se v neděli 8. září opět sešli nejmenší hasiči, děti ve věku od 3 do 6 let, v kategorii přípravka. Do soutěže se přihlásilo devět družstev z okresu Kolín a Nymburk. Putovní pohár si pošesté v řadě odvezla přípravka z Ovčár.

Šedesát děti ze sborů dobrovolných hasičů se zúčastnily soutěžního dne v Českém Brodě. | Foto: Lída Voslařová

Pro šedesát dětí z šesti sborů dobrovolných hasičů byla připravena dárková taška, ve které kromě sladkostí a drobných dárků nalezly i pracovní sešity z Asociace Záchranný kruh, aby s nimi mohli jejich vedoucí formou hry probírat témata nejen okolo rizika požárů, ale i osobního bezpečí a dopravní výchovy. „Vždy se snažíme vymyslet v rámci cen pro družstvo i něco, co opravdu využijí – v loňském roce například obdržely všechny děti provázky na uzlování," upřesnil Miloslav Okleštěk, člen českobrodského sboru dobrovolných hasičů. Na mistrovství republiky byli středočeští hasiči pátí. Od začátku do konce Přečíst článek › V rámci soutěžního dne startovalo mimo soutěž i družstvo, ve kterém byly i děti do tří let. Stejně tak se na start tradičně postavili i vedoucí družstev, kteří se nejdříve rozlosovali, kdo s kým poběží, a následně si i vylosovali, který post obsadí. A aby nebylo jedno družstvo obsazené, doplnila je hlavní rozhodčí a zdravotnický záchranář, který na celou akci dohlížel. „Bez finanční podpory Města Český Brod a Krajského úřadu Středočeského kraje bychom tento sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín nemohli uspořádat. A proto jim patří velké díky, stejně jako dalším partnerům, kteří nám poskytli ceny pro děti,“ zdůraznila Lída Voslářová, starostka Sboru dobrovolných hasičů v Českém Brodě. OBRAZEM: CrossDance sklízel úspěch na světovém poháru v Maďarsku Přečíst článek ›

Autor: Žaneta Dvořáková