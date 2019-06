Klučov /FOTOGALERIE/ - Sbor dobrovolných hasičů Klučov už po šestnácté uspořádal soutěž pro všechny kategorie hasičů v běhu na 60 metrů a 100 metrů překážek. Klání s názvem Klučovská ulice, kterým si připomínají památku svých zesnulých kolegů Radka Slámy a Filipa Havlína, už druhým rokem překonala hranici dvou set účastníků.

V loňském roce zavítalo do malé obce v kolínském okrese přes 230 soutěžících, v letošním roce i přes nepřízeň počasí nakonec dorazilo 210 účastníků. Z tohoto počtu bylo více něž 140 hasičů z řad mládeže do 15 let. Povzbudivé pro klučovský sbor může být i fakt, že více jak 50 soutěžících je z řad místních hasičů.