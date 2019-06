Když řádí oheň, nepřilévat vodu do oleje, pamatují si děti

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Počasí sice chvílemi nic moc, ale zážitky parádní. Tak to v sobotu vypadalo na řadě stanic profesionálních hasičů ve středních Čechách. K oslavě svátku svého patrona, sv. Floriána, hasiči připravili dny otevřených vrat: zájemce o prohlídku pozvali do míst, kam se zvědavci běžně nedostanou. Zvláště děti nadchlo, když si hasičská auta mohly nejen prohlédnout, ale i prošmejdit, podotkla v pondělí mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Malí návštěvníci byli skutečně jako v ráji, když si mohli vlézt do každé cisterny a dalších automobilů, které parkují v hasičských garážích,“ konstatovala.

Připomněla současně, že ne všude přivítali návštěvníky zrovna v sobotu, na niž svátek Floriána letos připadl. Pokud se vrata otevřela s předstihem – jako první to udělali kutnohorští hasiči ve čtvrtek 2. května, přičemž se připojily i další složky integrovaného záchranného systému – využívaly toho především školy. Na rozdíl od soboty, jež patřila především rodinám. Právě v Kutné Hoře čekal na příchozí i bohatý doprovodný program, z něhož nejvíc zaujaly akční ukázky činnosti: vyproštění člověka z havarovaného auta, záchrana osoby ze studny, předvedení práce policejních psovodů – a dokonce i záchrana osob pomocí vrtulníku. „Velkým lákadlem bylo předvedení hašení rozpáleného oleje – včetně nesprávného způsobu, kdy se na likvidaci plamenů použije voda,“ poznamenala Fliegerová. „V neustálém obležení byl také stan, ve kterém si návštěvníci mohli vyzkoušet pohyb v zakouřeném prostoru,“ připomněla. Popohnat výstavbu dálnic mají hejtmanka a dva muži Přečíst článek › Vyzdvihla i páteční program na stanici v Nymburce, kde hasiči rovněž spolupracovali s policisty. Z jejich ukázek se snad s největším ohlasem setkali kynologové – hlavně díky čtyřměsíčním štěňatům. Nebo byl větší zájem o nasazování pout? Některé oči se zase nemohly odtrhnout od výstavky různých zbraní… Hasiči pak návštěvníkům umožnili třeba potěžkat si dýchací přístroj nebo osahat hydraulické nářadí pro zásahy na místě vážných dopravních nehod. „Pokud jste nestihli oslavy o tomto víkendu, nemusíte zoufat; hasiči ještě připravují den otevřených dveří na stanici v Benešově, a to na úterý 7. května. Na státní svátek 8. května pak všechny zvou na tradiční Den záchranářů v Kolíně, kde bude k vidění mnoho techniky složek integrovaného záchranného systému – včetně komentovaných ukázek,“ upozornila v pondělí Fliegerová. S dodatkem, že završení oslav sv. Floriána se chystá na pátek 10. května v Poděbradech. Pod hradbami se uskuteční Den se složkami integrovaného záchranného systému. Veřejnou dopravu v kraji má řídit bývalý náměstek drah Přečíst článek › Vylepšit středočeské silnice pomůže čtvrt miliardy korun od státu Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský