Hasiči ze Žiželic oslavili 130 let

/FOTOGALERIE/ V letošním roce si hasičský sbor v Žiželicích připomněl 130 let od svého založení a v sobotu 20. července to hasiči řádně oslavili. Vše vypuklo již v pátek večer, kdy v hasičárně přivítali kolegy z německého Schönbornu, s kterými je váže více než 20 let vzájemné družby.

Sobotní program začal v odpoledních hodinách slavnostním průvodem obcí, v kterém defilovali nejen pozvané spřátelené spolky, ale také občané obce. Oficiální část se odehrávala u pomníku padlých na náměstí. Proběhlo přivítání, následoval projev o historii sboru, farář pronesl své požehnání. Nechybělo předávání pamětních listů a upomínkových předmětů. Na počest těch, kteří již zemřeli, byl položen věnec a za zvuků hymny byl skončen oficiální program. V hasičárně bylo občerstvení, jehož přípravu si vzaly na svá bedra členky sboru. Na náměstí byla přehlídka hasičské techniky, od ručních kousků po ty nejmodernější. Podlipanská liga má prázdniny Přečíst článek › Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky. Pro ně byla připravena tvořivá dílna s hasičskou tematikou, malování na obličej a pěna, v které se všichni důkladně vyřádili. K poslechu vyhrávala dechová hudba. V odpoledních hodinách se na náměstí sjeli automobiloví veteráni a kynologové předvedli ukázky své práce se psy. Večer nejen k poslechu, ale i tanci hrála skupina Uniband, a tak se v dobré náladě a duchu protáhla oslava až do brzkých ranních hodin. Žiželský sbor má širokou členskou základnu, kromě mužské a ženské části ho tvoří i kroužek mladých hasičů,z nichž někteří odchovanci jsou již právoplatnými členy spolku. Kromě zásahových akcí se hasiči podílí i na zajištování kulturního a společenského dění v obci. Ta také pořádání oslav výročí založení finančně podpořila. Žiželští hasiči děkují všem, kteří přijali jejich pozvání a strávili s nimi slavnostní chvíle. Svátky oslavili hasiči v Červeném Hrádku sportem i zábavou Přečíst článek ›

Autor: Žaneta Dvořáková