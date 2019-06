Na oslavu úctyhodného výročí se hasiči z Přehvozdí rozhodli v sobotu 8. června na fotbalovém hřišti uspořádat odpoledne plné zábavy, hudby i soutěží.

„Zahájení začínalo od dvou, přivítali jsme hosty, měli jsme i okrskové závody. Po vyhlášení jsme předávali pamětní medaile dlouholetým členům a zástupci z Kolína nám předávali plaketu ke sto dvaceti letům,“ uvedl velitel Milan Čičmanec za Sbor dobrovolných hasičů Přehvozdí.

Organizátoři mysleli i na zábavu pro nejmenší. „Aby se nám děti nenudily, tak tam byla ukázka malými koňmi plemene Falabella, skákací hrad, tvořivé dílničky i tvarování balonků. Největší úspěch ale sklidila pěnová zábava, to děti ocenily nejvíc,“ potvrdil Milan Čičmanec.

Nechyběl ani nabitý hudební program, který provázel celým odpolednem až do noci. „Po celou dobu nám hrál DJ Váňa a večer jsme od osmi hodin měli vsuvku v podobě revival Michala Davida, tančilo se až do půlnoci. Na to, že jsme to organizovali v tak málo lidech, akce se vydařila a zvládli jsme to docela dobře,“ doplnil Milan Čičmanec.