„Letos jsme pozvali Honzu Krejčíka, který hodinu a půl báječně bavil všechny přítomné děti. Po zábavném programu následoval skákací hrad a na závěr odpoledne jsme dětem dopřáli voňavé dovádění v pěně,“ dodala Alice Moláková.

Večer už se všichni dospělí bavili za poslechu hudby až do pozdních hodin. „Od 20hodin začala hrát kapela Lady & Gentlemen, kteří svou produkcí bavili velké návštěvníky až do druhé hodiny ranní. Ač byla návštěvnost komornější oproti předešlým rokům, i tak si troufáme tvrdit, že si to všichni zúčastnění užili. A my jako pořadatelé máme dobrý pocit z dobře odvedené práce,“ vylíčil večerní program jednatel sboru Jan Čáslava.