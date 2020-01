Jedná se o software, který zajistily Vodohospodářské sdružení Kolín a Energie AG Kolín. „Systém elektronicky mapuje veškeré hydranty na katastrálním území města, jejich kapacity, funkčnost, možnosti připojení a podobně,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Není to samozřejmě často, ale občas se stane, že hydrant, který by hasiči při zásahu mohli použít jako další zdroj vody, je nějakým způsobem problematický. S novým programem se už hasičům rovnou ukáže, kde je v okolí požáru nejbližší a nejlepší, kapacitně dostačující hydrant nebo i jiný vodní zdroj. „Myslím, že mnoho měst tento užitečný software zatím ještě nemá, příjemné je i to, že jsme ho získali zdarma,“ dodal starosta.

Hasičům by měl začít sloužit prakticky hned po předání a instalaci, nasadit by ho mohli už od příštího měsíce a samozřejmě se na něj těší. „Je to program, který nám značně zlehčí práci při mimořádných událostech zejména v Kolíně a nejbližším okolí,“ říká ředitel Hasičského záchranného sboru územního odboru Kolín Dalibor Zeman. „Budeme ho moci napojit na naše systémy, na naše notebooky, na navigaci ve vozidlech atd.,“ dodává.