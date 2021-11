Kuriózní výjezd si připsali nymburští drážní hasiči. V pondělí 8. listopadu se vydali do železniční stanice Kolín, odkud byli vyzváni k odstranění nutrie z kolejiště. „Po příjezdu na místo případu bylo zjištěno, že nutrie je živá. Jednotka provedla odchyt nutrie. Zvíře hasiči předali Záchranné stanici pro živočichy Huslík v Poděbradech,“ uvedl velitel jednotky Jiří Zima.

Netradiční zásah drážních hasičů u kolínského nádraží. | Foto: Drážní hasiči

Záchranná stanice nesmí tento invazivní a nepůvodní druh vypustit zpět do volné přírody. „Existuje na to i nařízení Ministerstva životního prostředí. Nutrii v žádném případě do volné přírody vypouštět nebudeme. Buď bude žít u nás, nebo je také možnost, že by se ozval chovatel, kterému ji předáme,“ řekla Marta Bryndová ze Záchranné stanice Huslík.