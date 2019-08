Českobrodská Andulka oslavila devadesátku

/FOTOGALERIE/ V letošním roce to je již devadesát let, co bylo vyrobeno hasičské vozidlo Praga An, které v roce 1932 zakoupil Sbor dobrovolných hasičů v Českém Brodě. V plném užívání bylo do roku 1963, poté bylo u zásahů nahrazeno novějšími technickými prostředky.

Od roku 1964 je „Andulka“ na zasloužilém odpočinku a je využívána jako historické vozidlo. Její účast na různých hasičských akcích, oslavách, dětských dnech ale i svatbách, kam dojíždí po vlastní ose v blízkém okolí Českého Brodu, je zamlouvána i na několik let dopředu. „Andulka je pro mnoho lidí srdeční záležitostí. A z toho důvodu členové sboru u příležitosti devadesáti let od výroby auta uspořádali setkání jejích přátel a příznivců,“ uvedla starostka sboru Lída Voslářová. Pohlednice z minulosti: Cerheničtí hasiči se těší dlouholeté tradici Přečíst článek › Sbor současně oslavil i 145 let od založení. Jeho velkou osobností byl Antonín Bek, který se o Andulku se staral celých 63 let a ve sboru působil jako starosta v letech 1975 až 2011. „Pozvání přijala i jeho rodina - synové s manželkami, vnučky i pravnoučata, která se stále o Andulku zajímá a podporuje nás. Dále jsme přivítali zástupce z jedenácti spřátelených sborů dobrovolných hasičů, Okresního sdružení hasičů Kolín i Města Český Brod,“ dodala Lída Voslářová. Lída Voslářová Festival Brod 1995 nabídl pestrou paletu účinkujících i sympatický areál Přečíst článek ›

Autor: Redakce