Ingredience: 1 květák, 40 g másla, 50 g hladké mouky, 1,25 l vody, petrželová nať, knedlíčky: část květáku, 1 vejce, 20 g másla, strouhanka

Postup Květák rozdělte na růžičky a uvařte v osolené vodě. Vodu, ve které se květák vařil, zahustěte světlou jíškou připravenou z másla a mouky a povařte. Uvařený květák nakrájejte nadrobno a polovinu dejte zpět do polévky. Ke zbytku nasekaného květáku přidejte vejce, máslo, nasekanou petrželku a podle potřeby strouhanku tak, aby se spojilo těstíčko na knedlíčky. Do vroucí polévky vykrajujte pomocí lžiček malé knedlíčky a vařte asi 5 minut.

Krůtí maso po čínsku

Ingredience: 200 g krůtích prsou, 1 vejce, 45 g solamylu, sůl, 50 g oleje, 150 g pórku, 2 lžičky sójové omáčky, 1 lžíce bílého vína, mletý zázvor, rozsekaná feferonka, mletý pepř, špetka cukru, 1 stroužek česneku utřený se solí

Postup: Krůtí prsa nakrájejte na tenké nudličky a smíchejte s rozšlehaným osoleným vejcem a solamylem, nechte 20 minut odležet. Potom prudce opečte na rozpáleném oleji. Přidejte najemno nakrájený pórek a osmahněte ho. Přidejte zbytek ingrediencí a ještě asi 3 minuty poduste. Podávejte s rýží.

Kuskus se zeleninou

Ingredience: 250 g kuskusu, 700 g čerstvé zeleniny podle chuti (mrkev, brokolice, květák, fazolové lusky, hrášek), 0,5 l zeleninového vývaru, 2 lžíce olivového oleje, 1 cibule, sůl

Postup: Na oleji orestujte nadrobno nakrájenou cibuli dozlatova a odstavte. Po vychladnutí přidejte kuskus, dobře promíchejte a zalijte vroucím vývarem. Přikryjte pokličkou a nechte odstát. Občas kuskus promíchejte, ať se netvoří hrudky. Zeleninu nakrájejte na větší kousky a trošku osolte. Postupně od nejtvrdší vkládejte do napařovacího hrnce a vařte tzv. na skus. Lehce promíchejte s kuskusem a podávejte.

Křehký jablkový závin

Ingredience: 300 g polohrubé mouky, 200 g tuku, 1/2 prášku do pečiva, 1 šálek teplé vody, 2 vejce, 1 lžička octa, špetka soli, náplň: jablka, strouhanka, rozinky, skořicový cukr, nasekané ořechy

Postup: Polovinu mouky smíchejte s tukem a práškem do pečiva a vypracujte těsto. Druhou polovinu mouky smíchejte se šálkem teplé vody, jedním rozšlehaným vejcem, lžičkou octa a solí. Pak smíchejte obě těsta dohromady a vypracujte jedno, které uložte alespoň na hodinu do lednice vychladit. Z těsta vyválejte 3 obdélníky, posypte strouhankou, jablky, rozinkami, skořicovým cukrem a ořechy a stočte do závinu. Záviny potřete rozšlehaným vejcem a pečte na pečicím papíře na 180 °C asi 30 minut.