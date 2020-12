Ingredience: 2 smetany ke šlehání (33%), 4 plátky želatiny, 45 g cukr krystal, 1 vanilkový lusk.

Na přeliv: miska jahod, med, vanilka, citronová šťáva, na vylepšení i jahodové víno.

Postup: Plátky želatiny dáme do misky se studenou vodou. Jednu smetanu vyšleháme, dokud nezačne dělat špičky. Druhou smetanu nalijeme do rendlíku a společně s cukrem a vyškrábnutým vanilkovým luskem, včetně prázdného lusku, prohřejeme na sporáku. Mícháme metličkou a těsně před bodem varu stáhneme z plotýnky a vmícháme nabobtnalou želatinu, ze které rukou vyždímáme vodu. Rozmícháme metličkou, než se želatina rozpustí. Necháme napůl zchládnout a do vlažné směsi po částech jemně vmícháme ušlehanou šlehačku. Nešleháme, ale mícháme do hladké konzistence. Nalijeme do skleniček a necháme cca 5 hodin vychladnout v lednici. .Na jahodový přeliv si v rendlíku pomačkáme jahody, podlijeme cca 100 ml jahodového vína. Lehce pár minut prohřejeme (nevaříme). Dochutíme medem, troškou citronové šťávy a případně vanilkou.



Tip od Markéty: Pokud chcete panna cottu vyklopit, je dobré misky předem tenoučce potřít olejem. Nebo před vyklopením dno na pár vteřin ponořit do horké vody.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



