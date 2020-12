Ingredience: 270 g hladké mouky, 2 žloutky, 20 g čerstvé droždí (nenechávají se kynout, ale přidá se to tam), 1 vanilkový cukr (lepší ten s opravdovou vanilkou), 7 lžic mléka, 100 g másla

Na náplň: 1 mascarpone, 1 smetana ke šlehání (33%)

Postup: Nejdřív si do misky odvážíme mouku s vanilkovým cukrem a nachystáme si rozpuštěné máslo, žloutky a vlažné (ne horké) mléko. V misce s mlékem rozmícháme droždí se lžičkou cukru a „finta fň“ – nenechává se to kynout, ale hned se to dá do mouky s vanilkovým cukrem. Zamícháme, přidáme vlažné mléko a vlažné roztopené máslo, žloutky a rychle zpracujeme v těsto.

Zapneme troubu na 180 °C. pak si vyválíme plát (jen lehce podsypat) na tenko, cca 2 milimetry a nakrájíme na pruhy cca 2 cm široké a 20 cm dlouhé. Namotáme na kovové trubičky a dáme na plech vyložený pečícím papírem. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme 10-15 minut. Pak vytáhneme a brzy sundáme z kovových trubiček. Vezměte si chňapku nebo utěrku, pálí to. Pak si v misce minutu předšleháme smetanu a pomalu zašleháme mascarpone a 1-2 lžíce moučkového cukru. Jak se tvoří špičky, máme hotovo a zdobícím sáčkem naplníme vychladlé kremrole.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.