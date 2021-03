1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Krakovany

Vlastimil Chlád (trenér)

1. Doma u televize sleduji sportovní pořady.

2. Jednou za deset dní zadám to, co mají hráči dělat a nechám to na nich, jak se mezi sebou dohodnou.

3. Nekontroluji.

4. V tomto období je asi nejdůležitější udržet se v nějaké solidní kondici. Vzhledem k terénům a zákazům využívat sportoviště se nic jiného nedá dělat.

5. V dokončení sezony moc nevěřím.

6. Zatím nemám zprávy, že by někdo skončil.

7. To nechám na vedení fotbalového svazu. Hlavně, aby se mohlo hrát.