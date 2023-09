Vstoupí mostecký obhájce titulu do nové sezony Superligy malého fotbalu úspěšně? Kdo se ujme vlády nad Prahou? Jak si povede tým Goats Polabí? Odrazí se po několika změnách PAMAKO Pardubice ode dna celostátní soutěže? Na tyhle i další otázky odpoví už první kolo nového superligového ročníku, které odstartuje v neděli.

v neděli startuje nový ročník Superligy malého fotbalu. Vítězství obhajuje Most | Foto: Petr Hrnčíř

V tradičním souhrnu si představíme zápasy úvodního kola.

Most – Goats Polabí, neděle 12.30

Kdepak, nenechte se mýlit, mostecký obhájce prvenství v soutěži nezačíná s žádným nováčkem. Pouze Vlci Kolín prošli proměnou, se kterou se pojí také nový název superligového výběru Goats Polabí. Týmu už nepomůže mistr světa do 21 let Stanislav Rosendorf, jenž přestoupil do Predátorů Praha. V loňském ročníku se obě mužstva pohybovala na opačných pólech tabulky a oba duely suverénně ovládl Most – 5:1 a 7:2. Naváží Severočeši tam, kde skončili, tedy úspěšně na vrcholu Superligy malého fotbalu?

Jihlava Miners – MF Blanensko, neděle 20.30

Zatímco Jihlava si dokráčela pro bronzové medaile v uplynulém ročníku, Blanensko se překvapivě nedostalo ani do play-off. Výběr hrajícího kouče Ondřeje Paděry se pokusí v nové sezoně vrátit zpět mezi medailové adepty, jenže v letní pauze ztratil jednu z opor, když David Krška přestoupil do Brna. V minulém ročníku ovládli vzájemné souboje hosté. Blanensko v Jihlavě vyhrálo 6:5, doma pak podlehlo Horníkům vysoko 2:8.

Olomouc Mighty Ducks – PAMAKO Pardubice, pondělí 19.30

Nejlepší sezonu ve své superligové historii prožili olomoučtí Mocní kačeři, na jejím konci však zůstala trpká chuť bramborové medaile. Nejlepší celek východní skupiny v boji o třetí místo podlehl Jihlavě 3:8. PAMAKO po další bídné sezoně prožilo turbulentní letní přestávku, v níž přišlo třeba o kapitána Jana Rosůlka, jenž přestoupil do Hanspaulky. Na Hané se pardubický celek pokusí nakopnout k lepšímu období, v minulém ročníku však Olomouc ovládla vzájemná bitvy 8:5 a 4:3 po penaltách.

Partyzan Příbram – Rytíři Plzeň, úterý 20.00

Po deseti kolech základní části uplynulé sezony dělilo první Příbram a šestou Plzeň v tabulce západní skupiny čtrnáct bodů. Partyzan v ní Rytíře dvakrát porazil 5:1 a 4:3, v play-off zastavil příbramský celek až v Superfinále Most, který zvítězil až 3:2 po penaltovém rozstřelu. Podle papírových předpokladů by měla mít Příbram navrch, jenže Plzeňané už několikrát potrápili silnější protivníky, takže lze očekávat zajímavý duel.

Predátoři Praha – Hanspaulka Praha, úterý 20.15

Peprný pražský souboj přichystal los Superligy malého fotbalu už na první kolo, domácí Predátoři přivítají Hanspaulku v úterý večer. Už jen souboj o nadvládu v hlavním městě dodává tomuto duelu patřičný náboj. Ten ještě zvyšuje několik hráčů, kteří převlékli dres mezi městskými rivaly, Dominika Kostku následovali v létě k Predátorům Daniel Reiter či Maksym Dikusar. Vzájemná utkání v loňském ročníku dopadla obdobně, Predátoři doma vyhráli 3:1, Hanspaulka zvládla domácí odvetu 3:2. Oba pražské celky vypadly ovšem už ve čtvrtfinále play-off.

L&B reality Vikings Brno – MF Baník Ostrava, pondělí 18. září, 20.00

Účast BKMK Brno a Ostravského Zábřehu na Lize mistrů v rumunském města Oradea je důvod, proč se superligový duel Vikingů s Baníkem uskuteční až 18. září. V obou týmech, které vypadly shodně v osmifinále Ligy mistrů, totiž nastupuje několik klíčových hráčů superligových výběrů. Brněnští Vikingové chtějí v novém ročníku celostátní soutěže dokázat, že konec ve čtvrtfinále play-off uplynulé sezony byl jen výjimka. Ostravský Baník touží konečně rozrazit semifinálové brány. Lépe se ve vzájemných duelech minulé sezony dařilo Brnu, zvítězilo doma 6:1 a v Ostravě 2:1.