Pokud na cestě z Kostelce nad Labem do Neratovic sjedete z hlavní silnice, dorazíte po malé chvíli do obce, jejíž název je zdrobnělinou čtvrti na nedalekém severu hlavního města Prahy.

Hned u cedule Čakovičky by vás ještě na přelomu tisíciletí přivítalo také fotbalové hřiště. Přestože se od té doby počet obyvatel právě kvůli blízkosti a dostupnosti hlavního města vyšplhal na více než sedm stovek, vlastní fotbalovou jedenáctku už obec známá nejvíce továrnou na výrobu polystyrenu nějaký ten pátek nemá.

Důvod zániku původního klubu s dlouholetou tradicí úzce souvisí s tím, že na místě dřívějších fotbalových bitev se dnes bydlí.

„V restituci dostali pozemek dva vlastníci, kteří se nedohodli, ani s obcí, aby tam i nadále bylo hřiště,“ vybavil si zhruba dvacet let starou historii Josef Novák, který byl nedávno už počtvrté zvolen do čela Okresního fotbalového svazu na Praze-východ.

Právě jeho soutěže Čakovičky hrávaly, byť územně spadají pod Mělnicko.

„Tuším, že se tam hrála vždy čtvrtá třída,“ zalovil znovu v paměti. „Je to škoda. Už jen proto, jak se počet tamních obyvatel v poslední době zvýšil, by určitě neměli problém poskládat jedenáctku,“ myslí si Novák a odkazuje na skutečnost, že hned u sousedů v Nové Vsi založili nové mužstvo před necelými třemi lety.

„V Čakovičkách jsem hrál ještě těsně před vojnou, tedy nějaký devadesátý osmý devátý rok,“ zavzpomínal do telefonu devětatřicetiletý Miroslav Ježek.

Závodně už dnes fotbal nehraje, na místo svých začátků ale samozřejmě nezapomíná. „Začínal jsem tam v žácích, dorost nebyl, tak jsem šel na hostování do Mratína, než si mě Čakovičky znovu stáhly. Hrála se tam klasická čtvrtá třída. Chlapi si šli udělat žízeň a u toho si trochu zasportovali,“ přiblížil s úsměvem.

Jako obyvatel už zmíněné a jen kilometr vzdálené Nové Vsi má bývalé hřiště často na očích. „Je to smutné. Fotbal na vesnici patří. Co vím, tak snad ještě bývalý starosta chtěl pozemek s majitelem vyměnit a nabízel za to jiný, bohužel se nějak šprajcnul,“ pokrčil rameny s tím, že nejraději vzpomíná na pořádané letní turnaje.

Když po letech Fotbalová asociace vymazávala jméno SK Čakovičky definitivně ze svého rejstříku, fungoval už v obci klub stejného názvu. Skupina občanů pod ním organizuje sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé.

„Po několika letech naší dobrovolné činnosti jsme obnovili původní sportovní klub, který zde má již osmdesátiletou tradici původně fotbalový klub, přeorganizován na neziskovou organizaci, zabývající se volnočasovými aktivitami občanů,“ představuje se na svém webu.

Jeho největším počinem je bezesporu výstavba menšího víceúčelového hřiště, které je od podzimu 2018 novým sportovním středobodem vísky.

„I když to není nic organizovaného, máme alespoň nějaké hřiště, kam mohou děti chodit,“ je rád předseda klubu Karel Tomášek.