Neregulérní stav hrací plochy je zřejmě na většině fotbalových stadionů na okrese, nikde ale zatím není zmínka o tom, že by bylo hřiště zaplavené totálně. Na některých jsou kaluže i větších rozměrů, u jiných je podmáčený terén vidět až když na něj vstoupíte. Dalo by se říci, že některé trávníky by byly skoro hratelné. Hrozilo by ale určitě zranění, takže odložení skoro celého víkendového programu bylo asi správné řešení.

„Víme o tom, že skoro půlka hřiště v Jestřabí Lhotě je pod vodou. Že by ale bylo pod vodou celé hřiště někde na okrese, o tom žádné zprávy v tuto chvíli nemám,“ řekl v neděli vpodvečer sekretář Okresního fotbalového svazu v Kolíně Dušan Hrabal.

Deník zmapoval hned několik fotbalových hřišť a situace v neděli vpodvečer opravdu tak vážná nebyla. Z Radimi hlásí hřiště bez kaluží, podobně se vyjádřil i trenér Libodřic Adam Baško. „U nás kaluže úplně nejsou.“

Také stadion na Kutilce v Českém Brodě se těší dobré kondici. „Byl jsem tam v neděli ráno. Samozřejmě hřiště je podmáčené, ale pod vodou není. Takže bude asi v pohodě, až přestane pršet,“ řekl vedoucí českobrodského A mužstva Jan Křen. „U sebe na druhé straně Brodu jsem od pátku, co to začalo, naměřil osmdesát čtyři milimetrů srážek,“ přidal Křen.

Jak už bylo řečeno, hrát by se určitě nedalo v Jestřabí Lhotě, ale ani v Plaňanech, kde jsou také celkem velké louže. Stav hracích ploch ale nepustil do akce většinu okresních fotbalistů. Kluby se evidentně hlavně bály o zničení trávníku na delší časový úsek, kdyby se na podmáčených plochách hrálo.

Mnohem horší situace je třeba na Kutnohorsku, tam utrpěla hřiště v Bratčicích, Tupadlech a Vrdech přívalem velkého množství vody hodně. Tamními stadiony se voda valí proudem a to je obrovský problém. „Pohled je to hrozný, v tom světle se jeví rozhodnutí zrušit všechny zápasy jako správné. Asi nedává smysl slavit góly, když o dvě vesnice vedle mají hřiště pod vodou a možná nejen to,“ uvedl šéf fotbalu na Kutnohorsku Jan Ďoubal.