Hanspaulka Praha – Vlci Kolín 25:1 (12:0)

Exhibiční střelnici si na domácím hřišti otevřela pražská Hanspaulka, která rozdrtila Kolín 25:1. Vlci přijeli pouze v šesti lidech bez střídání, čehož obhájci titulu využili a od začátku až do konce utkání s chutí navyšovali skóre. Nejlepším střelcem se s deseti brankami stal Jiří Sodoma, šest přidal kapitán Stanislav Mařík.

