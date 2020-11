Vyhrál jste mezi jednotlivci až díky závěrečnému kolu, ve kterém jste získal čtrnáct bodů. Čekal jste ještě, že můžete vyhrát?

Ne. Ale štěstí je vrtkavé.

Jak dlouho Tipligu hrajete? Jakých nejlepších umístění jste dosáhl?

Co si pamatuji, tak hraji asi pět let.

Podílel jste se také na vítězství mezi družstvy, kde vyhrál váš tým WR10. Radil jste se s ostatními parťáky nebo jste dávali tipy každý sám za sebe?

Hlavní mozek našeho týmu je Zdeněk Jirkovský. Ten zjistí, kdo píská, kdo je zraněný a podobně.

Tipujete raději vyšší soutěže jako jsou divize nebo krajský přebor nebo máte radši zápasy okresních soutěží? Co je pro vás snazší?

Radši sazím okres, tam je těch překvapení méně.

V průběhu podzimní části soutěže jsme museli improvizovat, zápasy okresní celků jsme museli nahradit zahraničními soutěžemi. Byl to pro vás velký problém nebo jste byl rád, že soutěže vůbec pokračuje?

Je dobře, že jste pokračovali v soutěži i když mám radši okresní soutěže. Zahraniční soutěže jsou těžší, protože nevíte, koho oslabí pandemie a v jaké sestavě kdo nastoupí.

Nakonec vám vynesly výhru zápasy Ligy národů…

Tam to bylo také o náhodě.

Jaký máte recept pro ostatní hráče, jak se stát vítězem dlouhodobé tipovací soutěže?

Musíte sledovat formu mančaftů a kdo je na zápasy delegován.

Jaký je váš oblíbený klub a fotbalista? Komu fandíte u nás i v zahraničí. A proč právě tyto kluby?

Oblíbeným klubem jsou Býchory. U nás fandím Dukle a v zahraničí Liverpoolu. Z hráčů mám rád srdcaře jako byl Steven Gerrard.

V současné době cloumá českým fotbalem korupční skandál. Jaký je váš pohled na celou záležitost?

Je dobře, že to konečně prasklo a že se fotbal pročistí. Bohužel je tam moc lidí, kteří si zvykli na lehce vydělané peníze a moc. Ty se nebudou chtít těch koryt vzdát a budou škodit dál. Musíme si přát, aby se to zlepšilo a lidi chodili na fotbal a ne na cirkus, co tam dokazovali rozhodčí.

Karel Koubek

Bydliště: Ovčáry

Narozen: Kolín, 1972

Zaměstnání: vedoucí betonárny

Znamení: Váhy

Další oblíbené sporty: hokej

Oblíbené jídlo: řízek

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Pelíšky

Oblíbená hudba: rock

Pořadí jedmotlivců

1. Karel Koubek..............107

2. Ivan Krátký................106

3. Zdeněk Jirkovský......104

4. Miloš Löwe.................103

5-6. Lucie Jarešová..........98

5-6. Karel Koubek ml......98

7. Michal Řípa..................97

8-9. Jaroslav Pačes...........91

8-9. Iveta Pačesová.....91

Pořadí družstev

1. WR10 407

2. Nezkrotní lvi 373

3. Pačesáci 332

4. Nezkrotní tygři 319

5. Choboti 301

6. Pobřeží kocoviny 293

7. Defen. ofenziva 287

8. OTK team 283

9. Boráci 243

10. Rafani 207