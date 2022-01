Vyhrál jste v anketě o nejlepšího střelce okresu. Hlasování čtenářů rozhodlo ve váš prospěch. Co na to říkáte?

Jsem rád, že jsem se touto anketou dostal alespoň trochu do povědomí diváků, kteří nás snad přijdou podpořit do Velkého Oseku při cestě za postupem.

Sledoval jste anketu po celou dobu a díval se na to, jak si vedou vaši soupeři?

Je pravda, že anketu jsem zaregistroval až zhruba po týdnu, kdy si někteří vypracovali poměrně velký náskok. Od té doby jsem ovšem anketu začal sledovat, ale jsem sám překvapený, že jsem nakonec zvítězil.

Ve své soutěži jste na podzim nastřílel nejvíce gólů. Cítil jste střeleckou formu?

Paradoxně jsem střeleckou formu necítil, jelikož jsem laboroval s menšími zraněními, která mě bohužel brzdila a spoustu šancí jsem také neproměnil. Takže spokojenost s dvaceti osmi góly určitě nepanuje, před sezonou jsem si dal za cíl alespoň sedmdesát branek na konci soutěže. Nejdůležitější je ovšem to, že se nám daří jako týmu.

Čím si vysvětlujete, že jste soutěž vyhrál právě vy?

Je možné, že hlasující zaujal nejvyšší počet vstřelených branek, a nebo největší fanouškovská základna, kterou Velký Osek bezpochyby má.

Díky vašim podzimním trefám jste byl v anketě ve společnosti nejlepších kanonýrů jednotlivých soutěží. Koho byste za vítěze vybral vy a proč právě jeho?

Za vítěze bych vybral jednoznačně bráchu Jirku, jelikož hraje nejnáročnější soutěž a dokázal vstřelit v jedenácti zápasech šestnáct gólů, což si myslím, že je úctyhodné číslo. I vzhledem k tomu, že spoustu zápasů vynechal kvůli zranění, ale i tak patřil k nejvýraznějším postavám celé divize C.

Střílení gólů se od útočníka čeká. Je pro vás vítězství v této anketě nějak zavazující pro jarní odvety?

Určitě bych chtěl tuto soutěž ovládnout i na konci ročníku, ovšem důležitější bude dosažení mé osobní mety, která si myslím půjde ruku v ruce s tímto oceněním. Jak jsem již ovšem říkal, nejdůležitější je týmový úspěch a to je postup.

Na jaké období své dosavadní hráčské kariéry nejraději vzpomínáte a proč?

Nejraději vzpomínám na období, které jsem prožil ve Slavii, jelikož jsme získali spoustu titulů a vítězstvích na turnajích, podíval jsem se prakticky po celém světě, měl jsem možnost potkat nejlepší hráče planety a vidět je naživo. Konkrétně se mi vybaví zápas proti Barceloně, ve kterém jsme zvítězili a mně se podařilo vstřelit gól.

Nedávno skončily Vánoce a chvíle volna. Jak jste si je užil a co vám během vánočních svátků udělalo největší radost?

Volno jsem trávil aktivně, jelikož jsem měl výpadek na konci soutěže, od našeho kondičního trenéra jsem dostal individuální plán, který jsem poctivě plnil a už se moc těším na jarní část sezony. Největší radost mi udělalo ovšem to, že jsme se jako rodina sešli a prožili klidné Vánoce.