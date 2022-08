Funkcionáři velimského oddílu vzali oslavy opravdu hodně vážně a připravili divákům soustu zajímavé podívané. Kdo přišel na stadion, rozhodně se ani chvíli nenudil. Dopoledne si zahráli mládežníci, mezi zápasy si zaskotačily na hrací ploše malé děti a pak už sláva patřila především fotbalu. Tým okolo Jana Bergera zvítězil nad domácím „výběrem“ 3:1. V dresu hvězdného celku okolo legendárního Jana Bergera nastoupili takoví borci jako Aleš Bažant, Jan Fiala, Lukáš Hartig, Lukáš Zelenka, Luděk Zelenka, Marek Kincl, Václav Koloušek, Vladimír Hruška nebo sběratel titulů se Spartou Jiří Novotný. Co jméno, to ikona, co jméno, to bývalý reprezentant. Není divu, že to měla domácí garda hodně složité. Ale o výsledek ani tak nešlo.