Od středy do soboty nabírali velimští fotbalisté fyzickou kondici. „Bylo to vlastně klasické soustředění, trénovali jsme třikrát denně. Ráno jsme jezdili na běžkách, odpoledne byly výběhy v terénu, a běhali jsme hodně. A večer jsme ještě posilovali. Hráče jsem moc nešetřil, dostali hodně do těla. Ale musím všechny hráče pochválit, odmakali to parádně,“ uvedl velimský kormidelník Radim Truksa.

Soustředění se zúčastnilo osmnáct hráčů. A obešlo se bez přípravného utkání. „V týdnu jsem žádné utkání nechtěl. A o víkendu po takovém soustředění, to už mám vyzkoušené, to je pak parodie na fotbal. Takové zápasy jsou spíš pro zasmání nebo aby se někdo zranil. Takže jsme měli po soustředění volno,“ podotkl Truksa.

Toho těší fakt, že se nikdo nezranil. „Jsme po soustředění v plné síle. Všichni jsou v pohodě, nikdo neodpadl. Nevím o tom, že by měl někdo nějaký zdravotní problém, takže to bylo všechno v pohodě.“

Truksa zapojil do zimního drilu také běžky. A to už zase není tak obvyklé. „No, také ne všichni na tom byli úplně dobře,“ zasmál se kouč Velimi. „Někteří se vyloženě trápili, jmenovat je nemůžu. Mně se ale takové soustředění zamlouvá, byli jsme na horách na samotě a ty čtyři dny jsou takové zpestření, když neděláme fotbal. A ty běžky jsou zase něco jiného, i když to hodně bolí. Kluci si dobře zaposilovali,“ culil se Truksa.

Jak to tak bývá, muselo dojít také na tmelení kolektivu, bez toho by to asi nešlo. „Závěrečný večer jsme lehce poseděli, dali jsme si pivko. Na této úrovni to k tomu patří. Takže jsme dobře potrénovali a na závěr to dobře stmelili,“ přiznal kouč třetího celku tabulky nejvyšší krajské soutěže.

Kádr jeho mužstva doznal jen malých změn. Do Kolína odešel Koděra, do Čáslavi Nešpor. Naopak z Čáslavi přišel Hannich, který se v novém angažmá uvedl ve dvou zápasech zimního turnaje v Brandýse nad Labem třemi góly. Další změny už nejspíš nebudou. „V tuto chvíli s dalším doplněním nepočítáme. Ještě by se nám měl uzdravit Michálek a během jara po operaci Kukal. Zapojili jsme tři dorostence, takže v tuto chvíli posilovat nebudeme,“ dodal velimský trenér Radim Truksa.

Velim sehraje další utkání v sobotu, v rámci zimního klání v Brandýse nad Labem se utkání s divizním týmem Spoje Praha. Utkání začne ve 14 hodin.