Béčko Velimi, které je v tabulce na druhém místě, bylo v Ovčárech jasným favoritem. A to potvrzovalo od prvních minut. Kopáček dal za jedenáct minut dvě branky a nikdo nepochyboval o tom, kdo bude na hrací ploše vládnout. Sám pak skóre šestým gólem zase uzavřel, to běžela předposlední minuta střetnutí. Svého třígólového počinu si vážil. „Když nepočítám, že jsem dal tři góly za žáky nebo za dorost, tak je to poprvé. Mezi dospělými je to premiéra,“ těšilo čtyřiadvacetiletého Kopáčka, který nyní hraje po delší pauze zaviněné zraněním. „Konečně zase hraji. A po dvou letech jsem dal gól,“ radoval se velimský fotbalista a odchovanec kolínského fotbalu. „A že byly góly rovnou tři, to je super,“ jásal středopolař.