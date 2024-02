Hned mezi první okresními týmy začali zimní přípravu fotbalisté velimské rezervy, kteří se připravují v domácích podmínkách. Podzimní část sezony zakončili uprostřed tabulky I.B třídy skupiny C na osmém místě se ziskem osmnácti bodů. Přestože se béčko opírá o velmi dobrou spolupráci s A týmem a dorostem a nebývá moc často doplňováno, je možný příchod dvou mladíků. A do přípravy se zapojili také dva dorostenci.

„Přípravu jsme zahájili 9. ledna. První dva týdny jsme měli jeden herní trénink v týdnu, poté jsme přešli klasicky na dva tréninky,“ uvedl kouč rezervního týmu velimského klubu Jiří Ptáček. Velimská družstva mají k dispozici výborné podmínky pro trénování. „Tréninky probíhají v domácím prostředí na umělé trávě,“ přidal Ptáček.

Býchory hledají posily, patnáct hráčů odmítlo nabídku. Mužstvo povede Vaňkát

Některé jiné týmy si zpestří náročný a neoblíbený dril zimním soustředěním na horách, které může posloužit také jako test fyzické připravenosti nebo na tmelení kolektivu, u velimského béčka tomu tak není. „Soustředění v plánu nemáme,“ hlesl kouč týmu.

Hlavní náplní celé přípravy je stejně jako u dalších mužstev kondice a vylepšování herních činností a dovedností. „V úvodu přípravy je to samozřejmě kondice, kterou nabíráme na běžeckém oválu, v kombinaci s herními tréninky na umělé trávě,“ podotkl kouč velimského béčka.

To by mělo sehrát během přípravného období tři přátelské zápasy. „Jedná se o kvalitní soupeře. První zápas bude se Suchdolem, se kterým se potkáváme pravidelně v rámci letní i zimní přípravy. Dalšími soupeři budou týmy ze sousední I.B třídy, a to Uhlířské Janovice a Kácov,“ vyjmenoval soupeře Ptáček.

Prohlédněte si fotogalerii z letního přípravného utkání Velim B - Kácov (5:3)

A co čeká od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů? „Očekávám, že nás prověří jak po kondiční, tak i herní stránce,“ řekl kouč.

S týmem se připravují dva noví hráči, jména ale trenér nechtěl prozradit. „Do přípravy přišli na zkoušku dva noví mladí hráči,“ nenechal nakouknout pod pokličku příchodů Ptáček. „Dále se zapojili dva naši dorostenci a po delší pauze Štros. Kádr nikdo neopustil,“ řekl ke změnám v kádru velimský kormidelník Jiří Ptáček.