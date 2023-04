Velim B má za sebou hodně vydařený vstup do jara. Sedm bodů je velice solidních a tým rychle poskočil na první příčku. Hlavně díky výhře na horké půdě ve Vrdech. „Vstup do jarní části soutěže se nám určitě povedl. Navázali jsme na herní výkony z podzimu. V domácím utkání proti Pátku jsme vstřelili během prvního poločasu tři góly a utkání měli pod kontrolou. Ve Vrdech to byl vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. Rozhodla naše produktivita v zakončení, kdy jsme vstřelili opět tři banky,“ těší kouče velimské rezervy Jiřího Ptáčka.