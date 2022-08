Je to jen pár týdnů, kdy velimský fotbalový tým opanoval nejvyšší krajskou soutěž a odšpuntoval sérii oslav. Vábení divize klub odolal. Následně vyhrála rezerva okresní přebor, která krok o patro výš přijala a bude hrát krajskou I.B třídu. Třetí oslavou v řadě v krátké době tak bude devadesátileté výročí od založení klubu. A velimští funkcionáři si připravili pro fanoušky a všechny příznivce fotbalu na sobotu 13. srpna opravdu lahodný předkrm před mistrovskými zápasy, které vypuknou v 17 hodin. Hodinu a půl po poledni dojde na exhibiční utkání, v němž domácí stará garda nastoupí proti týmu Jana Bergera. V dresu hostů by se měli představit hvězdy jako Jan Berger, Jiří Novotný, Václav Koloušek, Luděk Zelenka, Lukáš Zelenka, Radek Šírl nebo Marek Kincl. Především místní fanoušci by pak mohli být zvědaví na hráče doby minulé, kteří hájili velimské barvy. Slavnostní den bude moderovat Lucie Šilhánová.