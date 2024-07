„Výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. My jsme zúročili zkušenosti, větší agresivitu a kvalitu v šestnáctkách, kde jsme byli důraznější a díky tomu jsme dali tři góly ze standardních situací, ale v poli to bylo poměrně vyrovnané utkání,“ řekl k zápasu trenér velimského celku Radim Truksa. „Soupeři jsme několikrát znemožnili skórovat až na poslední chvíli,“ přidal kouč Truksa.

Podívejte se na šanci velimského Robina Vocela

Z přípravného fotbalového utkání Velim - Polaban Nymburk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Jeho tým má o víkendu volno, Úvaly plánovaný zápas zrušily. Velim pak čeká v sobotu 3. srpna domácí generálka s rezervou Chrudimi od 10.15 hodin.

„Utkání se špičkovým přeborovým mužstvem nám toho spoustu ukázalo. První poločas jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, bohužel nám dali lekci z produktivity, kdy potrestali dvě naše hrubky. Naše hra nebyla špatná, ale našim útokům chybělo finále,“ uvedl nový trenér Polabanu Nymburk Vít Caudr. „Druhý poločas byl pro náš mladý tým velmi těžký. Soupeř byl nad naše síly. Získali jsme spoustu studijního materiálu, který určitě využijeme. Z výsledků se nehroutíme, máme na čem stavět,“ dodal přesvědčeně Caudr.

Nymburský tým hraje další přátelák v neděli, od 17 hodin se postaví na hřišti AFK Nymburk béčku Chlumce nad Cidlinou.

Branky: Křelina 2, Kasal, Kopáček, Seifert, Nejedlý - Hanzal. Poločas: 2:0.

Prohlédněte si gól velimského Václava Kopáčka

Velim – 1. poločas: Dejmek – Čapek, Náděje, Kosina – Vácha, Šindelář, Vocel, Kopáček, Hoření - Kasal, Kukal. 2. poločas: Hrabák – Pena, Pych, Martikán – Nejedlý, Kmoch, Seifert, Hoření – Hannich, Křelina.

Polaban Nymburk: Plaček – Krušinský, Drobný, Hoffmann, Sladkovský – Jarschel, Macek, Hrdlička, J. Šimon – Vacík, Wiehl, střídali M. Šimon, Andriichuk, Daniel Filip, Luňáček, Kukla, Hanzal.