1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Nučice

Jan Vedral (univerzál)

1. Dlouhá přestávka nám pomohla k tomu, že se dali všichni zdravotně do pořádku a mají chuť do jakékoliv aktivity.

2. Oficiálně se trénovat nedá, ale v týmu máme charakterní hráče, kteří chodí dvakrát týdně běhat, aby se udrželi v kondici.

3. Hráči, kteří se nemůžou dostavit na běhání, posílají trenérovi své statistiky z aplikací na mobilní telefon.

4. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy přesně se soutěže rozjedou, tak se příprava skládá v podstatě pouze z běhu. Až budou známé přesné termíny soutěže, tak začneme trénovat společně a více s míčem.

5. Věřím tomu, že se letos začne hrát, ale myslím, že se neodehrají všechna utkání.

6. U nás pokračují všichni hráči, kteří hráli na podzim.

7. Myslím, že by se mělo dohrát zbývajících pět podzimních kol a pak, pokud nebudou termíny, bych soutěž rozdělil na dvě poloviny a prvních sedm klubů by si zahrálo o postup a zbývajících sedm o záchranu. Tím by se počet termínů snížil o sedm kol.