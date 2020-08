Zápas se hrál na tři třetiny. „První třetina bylo takové oťukávání s jednou velkou šancí na obou stranách . V půlce zápasu jsme si nechali dat laciný gól z rohu. Potom jsme měli nějaké možnosti na srovnání, ale chyběla finální fáze,“ litoval kouč poříčanského týmu Zdeněk Šmejkal mladší. „Naopak hosté šli po naší chybné rozehrávce do vedení dva nula. Poté jsme domácí trosku zmáčkli a Petr snížil. Následně pět minut nato mohlo být vyrovnáno, ale Bím netrefil balon přesně. Tak přišel opět trest ze standardky, kde byla naše velká hrubá chyba . A tak zápas i skončil tři jedna,“ popisoval důležité momenty zápasu kouč divizního mužstva. „Za mě velmi dobré utkání s kvalitní soupeřem, který si myslím, že má divizní parametry. Škoda jen pro lidi, že takový zápas neuvidí v soutěži,“ uvedl mladší z rodu Šmejkalů

Poříčany přijely do Velimi v oslabené sestavě. „Nám v tomto zápase chyběla kvalita ve finále Janda a Balšánek. My máme ještě tři týdny do soutěže a budeme muset přivést dva hotové hráče, jelikož nás potkalo zranění dvou klíčových hráčů. Doufám, že Janda se dá dohromady. Ale Balšánek je zřejmě mimo na delší dobu,“ dodal poříčanský lodivod.

Pro nás to byl zatím nejlepší zápas v přípravě,“ byl spokojený trenér velimského mužstva Zdeněk Šmejkal starší. „Utkání bylo hodně vyrovnané a do šedesáté minuty se hrálo téměř bez šancí. První branku jsme dali po standardní situaci a pak jsme mohli přidat dvě branky, ale Jícha své šance neproměnil. Udeřili jsme podruhé, ale hosté snížili. Ke konci jsme přidali pojistku v podobě třetího gólu,“ popisoval utkání kouč vítězného celku. „Poříčany byly lepší v poli, my jsme hráli spíše zezadu na brejky,“ řekl velimský trenér, kterého úroveň přípravného zápasu hodně potěšila. „Dobrý zápas, trošku to bylo heclé, vypadalo to spíše jako mistrák.“

Velim - Poříčany 3:1

Branky: Jícha, Petrů, Michálek – Petr.

FC Velim: Drápela – Dudek, Petrů, Víšek, Martikán – Záhora, Michálek, Kopáček, Vocel, Hruška – Jícha, střídali Kukal, Kasal, Němec, Nejedlý.

SK Poříčany: Malík – Pergl, Kabyl, Houžvička, Kutina – Gajdasz, Skořepa, Chlapec,Zolotuchin, Bím – Petr, střídali Stárek, Šmejkal.