/VIDEO, FOTOGALERIE/ Podruhé během čtyř dnů bylo na kolínském fotbalovém stadionu v Borkách pořádně živo. Po zápase třetího kola MOL Cupu mezi třetiligovou Spartou a prvoligovými Bohemians 1905 (1:7), na který bylo zvědavo přes dva tisíce lidí, se zde konal charitativní zápas. V něm se na trávníku představily legendy pražské Slavie. Proti nim stáli fanoušci sešívaných z Odbočky přátel Slavie z Kolína.

Z fotbalového charitativního utkání Tým legend Slavie Praha - Odbočka přátel Odboru Slavie z Kolína | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Tým slávistických legend byl našlapaný hvězdami současnými i z dob dřívějších. Latka, Hyský, Šenkeřík, Vávra, Krajčík, Kalivoda, Kopáček, Sodoma, Tecl, Sirotník, Köstl nebo Bořil. A na takové hráče se stojí za to přijít podívat. Patronaci nad utkáním převzal Stanislav Tecl, útočník slávistického A týmu. Zápas skončil nerozhodně 5:5, na pokutové kopy pak vyhrál „domácí“ kolínský výběr. A to vedli sešívaní v poločase už 4:0. Hattrick nasázel ještě nedávno hráč Kolína Jiří Sodoma, čtvrtý úspěch přidal mladý Jakub Kopáček, který hájí barvy slávistické rezervy a je navíc odchovancem kolínské kopané. Po změně stran výběr kolínských příznivců Slavie vyrovnal.

První gól slávostických legend v podání Jiřího Sodomy

„Z mého pohledu to bylo úplně v pohodě. Vybralo se okolo devadesáti tisíc korun, Nadační fond Slavie tuto částku zdvojnásobil. Takže maximální spokojenost, přišlo i hodně lidí. Odhadem okolo sedmi stovek příznivců, což jsme ani nečekali,“ řekl jeden z hlavních pořadatelů akce Martin Jansta.

Podobně hodnotil zápas i jeho přímý aktér Petr Malý. „Byla to úžasná akce. Pro naši odbočku bylo skvělé, že jsme mohli změřit síly s našimi idoly. Moc jsme si to užili. Takže bych řekl, že to byla skvělá sešívaná akce,“ usmíval se člen kolínského fanclubu Slavie, gólman kolínského výběru Petr Malý, který chytá krajský přebor za Kutnou Horu. „Hlavně přišla spousta lidí a vybralo se dost peněz. A o to šlo především. Na dobročinné účely tak putovalo sto osmdesát tisíc,“ přidal Malý.

Druhý gól slávistických legend v podání Jakuba Kopáčka

Charitativní utkání se odehrálo v rámci aktivit Nadačního fondu Slavie ve spolupráci s Odbočkou přátel Odboru Slavie v Kolíně, která byla spolupořadatelem. Část prostředků byla věnována čtyřleté Jasmínce z Kolína, která je od pasů dolů ochrnutá a s tím se pojí řada dalších zdravotních komplikací, a část na kolínské sdružení Volno, to podporuje rodiny pečující o děti a mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.