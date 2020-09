„Myslím, že jsme si první zápas užili, i když jsme prohráli. Zkusili jsme udělat nějaký dobrý výsledek, což se nepovedlo, Most byl celý duel lepší,“ uznal Rosendorf.

V deváté minutě srovnal Danyil Dolechek a ve 21. minutě rozhodl Martin Šoufek. „Podle mě zápas rozhodly zkušenosti ve smyslu toho, že celá naše pětka má odehráno víc utkání v Superlize než výběr Kolína. Dokázali jsme měnit tempo hry a vnutit Kolínu náš styl. Na poslední chvíli jsme dostali omluvenky, takže jsme to museli řešit hráči, kteří nemají zkušenosti v Superlize, ale ti se své role nezalekli a splnili vše, co se po nich chtělo,“ ocenil mostecký brankář Václav Šlégr.

Ten dostal příležitost místo tradiční mostecké i reprezentační jedničky Ondřeje Bíra a hned po přestávce se také prosadil gólově. „Samozřejmě jsem rád za šanci opět si zachytat za výběr Mostu. Zápas jsem si užil, ale musel jsem nastoupit s menším zraněním, takže to nebylo úplně stoprocentní,“ podotkl kapitán Šlégr.

Ve druhé půli už střílel branky pouze Most. Po Šlégrovi se dvakrát trefil reprezentant Daniel Kasal, podruhé se prosadil i Dolechek a v závěru ještě David Macko. „Most byl lepší na balonu. Bylo vidět, že se hráči víc znají a cely zápas využívali Vencu jako šestého hráče, což vlastně rozhodlo,“ vyzdvihl Rosendorf spoluhráče Šlégra ze zlatého týmu české reprezentace do 21 let na mistrovství světa v Praze.

Po utkání se radoval také mostecký kouč Vojtěch Benda. „Jsem rád, že vezeme domů výhru a ještě víc mě potěšil způsob, jakým jsme ji získali. Z naší strany šlo skutečně o vzorovou ukázku malého fotbalu s vysokou mírou kontroly míče a řadou šancí. První zápas sezony a ještě na hřišti nováčka, to není zrovna snový los. Neznáte přesně prostředí kde nastoupíte, místní podmínky a zejména netušíte nic o síle soupeře, natož abyste se mohli připravovat na některé konkrétní hráče. Skutečně těžký úkol a musím poděkovat klukům za to, jak se s ním popasovali,“ chválil Benda.

Most naznačil, že v západní skupině určitě bude patřit mezi nejlepší mužstva. „Ambice Mostu jsou otázkou každého z nás. Záleží na tom, jak se tým bude scházet na venkovní zápasy. Když se Superliga rozdělila, může to být lepší než v minulých ročnících. První duel jsme zvládli na výbornou, takže nás to může nakopnout k dobrým výsledkům, abychom se porvali o medaile,“ vyhlížel Šlégr.

Ovšem ani Kolín se po prvním duelu nevzdává. „S týmem, co máme, se chceme pokusit o čtvrté místo a poprat se o play off, ale musíme ještě zapracovat v taktických věcech,“ sdělil kolínský kapitán.

Vlci Kolín – Most 1:7

Branky: 3. Rosendorf – 9. a 51. Dolechek, 44. a 54. Kasal, 21. Šoufek, 37. Šlégr, 56. Macko. Rozhodčí: Šik – Mucha. ŽK: Biroš – Polák, Macko, Šoufek. Diváci: 30. Poločas: 1:2.



Vlci Kolín: Dostál – Kratochvíl, Rosendorf, Kovařík, Kuchař, Piskač, Vojtíšek, Oberreiter, Černohlávek, Kruliš, Stránský, Biroš.



Most: Šlégr – Dolechek, Polák, Kasal, Kostůr, Macko, Šanoba, Šoufek, Zetka.

Jaroslav Kára