/FOTOGALERIE/ Finálový duel mezi Stavitelstvím Mutl a Žabáky se stal tím pravým vyvrcholením třiadvacátého ročníku Pukma Cupu, oblíbeného turnaje v malé kopané v Červených Janovicích. „Takto ofenzivní a velmi kvalitní fotbal ve finále jsme tu hodně dlouho neviděli. Vyhrát si zasloužila obě mužstva,“ rozplýval se jeden z hlavních pořadatelů Radek Vavřina.

Z 23. ročníku Pukma Cupu, turnaje v malé kopané v Červených Janovicích. | Foto: Pavla Hájková

I přes letní hrozbu koronaviru se v sobotu 25. července na fotbalovém hřišti v Červených Janovicích utkalo deset týmů (po úvodním ročníku druhý nejmenší počet v historii turnaje) a tím nejlepším se nakonec stalo Stavitelství Mutl. „Po třinácti letech jsme to konečně dotáhli do zdárného konce. To je super,“ zářil spokojeností hrající vedoucí mužstva Roman Mutl.