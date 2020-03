"Když se nic zásadního nezmění, máme v plánu trénovat dvakrát týdně, v úterý a pátek. Příští týden ale může být všechno jinak. Uvidíme, co přinese čas,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

Kouč lídra krajského přeboru si myslí, že se soutěž ani nedohraje. „Zatím to tak vypadá. Když by to nastalo, jsem pro to, aby nikdo nepostupoval a nesestupoval. Podle mě by to bylo spravedlivé,“ dodal.

Podobný scénář mají i týmy v okresních soutěžích.

„Než nastala situace s koronavirem, trénovali jsme dvakrát v týdnu. Od pondělí přestáváme mít organizovaný trénink. Každému hráči jsem poslal zprávu, aby se udržoval ve fyzické kondici. Také jsem jim napsal, že by bylo nejlepší, kdyby se dali třeba tři hráči dohromady. Pořád je lepší trénovat v menší skupince než jednotlivě,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty František Machurka.

Hokejová sezona skončila

Úplně jiná situace je v ledním hokeji. Zde byly všechny soutěže zrušeny. Sezona tím skončila.

Opatření proti šíření koronaviru ukončila sezonu i kolínským hokejistům. Nejenže se nedohrály žádné žákovské soutěže, ale o vrchol sezony přišli i hokejisté A-týmu, juniorky a dorostu. A ty to mrzí o to víc, že je minul vrchol sezony, ve kterém pomýšleli na postup do vyšších soutěží.

Áčko bylo první ve své druholigové skupině Střed. Postoupilo tak přímo do semifinále play off, které mělo začít 18. března. Vývoj situace ohledně šíření koronaviru nakonec donutil svaz českého hokeje zrušit plánované soutěže. Ve druhé lize ale udělal výjimku s tím, že vítězové svých skupin (tj. Kolín, Vrchlabí a Šumperk) si to měli rozdat formou superfinále o jednu jízdenku do první ligy. To mělo začít v neděli 15. března, každý s každým, doma i venku.

Toho se ale Kozlové nedočkali. Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a zakázání akcí s účastí nad 30 osob hokejový svaz logicky zrušil i tuto část sezony. Nepostoupil tedy nikdo a vše bude mít možná dohrávku u stolu. Kdo ví.

O vrchol sezony přišli i hokejisté dorostu. Ti stihli dokončit nadstavbovou část dorostenecké ligy. Stali se vítězi a čekala je baráž o postup do extraligy. Juniorka byla kolo před koncem své nadstavbové skupiny O postup na prvním místě s náskokem čtyř bodů. Tedy byla taktéž malý krůček od postupu do baráže o extraligu. Jenže místo bojů se rozpouští led a místo hokeje je aktuálně na kolínském zimním stadionu bazén.

Jestli se tedy junioři nebo dorostenci dočkají postupu do extralig, o který letos projevili eminentní zájem nejen od stolu, ale především na ledě, se neví. Momentálně je ale jasné to, že aktuálně nepostoupil nikdo.

„Letošní sezona se po sportovní stránce vyvíjela velmi dobře. Naše nejvyšší kategorie áčko, junioři a dorostenci vlastně skončili na prvních místech. V kategoriích juniorů a dorostu jsme byli připravení udělat maximum pro postup do vyšších soutěží, což jsou extraligové soutěže. Pro A – tým nebylo nereálným cílem zvítězit v play off a utkat se s vítězi ostatních skupin o postup do 1. ligy. Bohužel momentální situace v ČR a vůbec na celém světě je vážná a tyto příjemné starosti, kterými boje o postup byly, musí jít stranou. Konec sezony přišel tak rychle, že nebylo možné stihnout ani rozloučení, ani poděkování, zkrátka nic, co by se slušelo. Rád bych alespoň touto cestou všem hráčům, trenérům, divákům, sponzorům, Městu Kolín a vůbec všem, kteří se na této úspěšné sezoně podíleli, poděkoval, popřál pevné zdraví a aby lidstvo boj s epidemií zvládlo co možná nejrychleji, což je v tuto chvíli nejdůležitější,“ konstatoval po rychlém konci sezony prezident klubu Luboš From.

Ten bude společně se svými kolegy dolaďovat technické a administrativní ukončení sezony v následujících dnech.

René Volf

Tereza Marvánková