Vypadá to, že kádr plaňanských fotbalistů dozná dost výrazných změn před jarní částí sezony. Kouč Šafránek testuje hned několik borců, smířit se musel také s odchodem jednoho fotbalisty. Není se tedy čemu divit, že mužstvo potřebuje pořádně okysličit, na podzim totiž získalo jen devět bodů a je třetí od konce. A to znamená jediné: tuhý jarní boj o záchranu v krajské I.B třídě skupině C.

Mužstvo trenéra Petra Šafránka má za sebou už dva přípravné zápasy. S týmem Říčan prohrálo těsně 1:2 a nad Velkým Osekem naopak vyhrálo o dvě branky 4:2. „S Říčany byl pro nás výsledek ještě milosrdný,“ uznal kouč Plaňan. „Zápas s Velký Osekem byl dobrou přípravou, utkání mělo nasazení, i když jsme udělali ještě spoustu chyb,“ uvedl Šafránek. Dalšími soupeři Plaňan v přípravném období jsou celky Milovic, Suchdola a Sázavy.

V obou těchto duelech zkoušel nové hráče, kteří by do dvanáctého týmu tabulky mohli zamířit. „V přípravě máme pět hráčů na zkoušku, a jednoho, kterého nepotřebujeme testovat, protože je to hráč z výrazně vyšší soutěže. Záleží jen na jeho rozhodnutí. Kolik hráčů nakonec získáme teprve uvidíme,“ odtajnil záměr kouč Šafránek, neodtajnil ale jména potencionálních posil. „Naopak kádr v tuto chvíli opustil Karel Rýva,“ přidal trenér Plaňan.

Plaňany do poločasu rozhodly, i když je Velký Osek pořádně zaskočil

Přípravu začal tým už v polovině ledna. „Trénujeme v místních podmínkách, kde se zaměřujeme na fyzickou průpravu. Pro zpestření nezáživných běžeckých tréninků jsme párkrát zajeli do Prahy na umělou trávu,“ podotkl kouč. „A soustředění jsme v plánu neměli,“ přidal.

Co je hlavní náplní celé přípravy? Na co se nejvíce s týmem zaměřuje? „První část přípravy je jak jsem uvedl zaměřena na náročně fyzicky vedené tréninky, což je jeden ze základů pro jarní část sezony. Druhá část je zaměřena na herní činnosti a možnost vyzkoušet si jiné rozestavení než ve kterém jsme hráli,“ prozradil plaňanský lodivod.

A co kouč čekal na startu zimního drilu od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů? „Dva ze soupeřů budou hrát na jaře o postup do I.B třídy, takže tam očekávám kvalitu. Velký Osek ukázal, že má mladé mužstvo s nadstandardním útočníkem, takže to také nebylo nic lehkého. A Sázava nepotřebuje nijak představovat. V prvních dvou zápasech jsme zkoušeli hráče i systém. V posledních dvou již budu chtít mít vše stabilizované,“ dodal trenér Petr Šafránek.