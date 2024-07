Kolín – Benátky 4:2

„Hráli jsme na krásném hřišti, byl to náš druhý zápas, v týdnu si kluci mákli,“ uvedl trenér kolínského mužstva František Douděra. „Utkání splnilo to, co mělo. Z naší strany to mělo jiskru, měli jsme spoustu dalších příležitostí, kluci si zastříleli. Mohli jsme dát více gólů, ale kluci předvedli super přístup,“ těšilo kouče Douděru.

V týmu kolínské Sparty se opět předvedli nováčci. Vzadu hrál Spěvák ze Živanic, navrátilec Beránek, který v přípravě zkoušel štěstí ve své mateřské Vlašimi, dále Skořepa z rezervy Bohemians Praha, Nykodém ze Živanic, Temelkovski z Hájů Jižní Město, Kopecký ze Slavie Praha a Kokeš z Vltavínu. Posledně jmenovaný dal i čtvrtý gól, trefil se i Temelkovski.

Jeho tým hraje další utkání ve středu, kdy poměří síly s divizními Neratovicemi na jejich půdě.

Branky: Čapek, Veselý, Temelkovski, Kokeš. Poločas: 1:0.

Kolín: Tůma – Beránek, Soběslav, Spěvák – Skořepa, Čapek, Snížek – Šnajdr, Soukup – Veselý, Nykodém, střídali Kokeš, Kopecký, Temelkovski.