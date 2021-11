Už v době aktivní hráčské činnosti absolvoval trenérské kursy s tím, že po skončení kariéry se bude věnovat trénování. „Ve třiačtyřiceti letech jsem ukončil aktivní činnost na úrovni divize v Kolíně. Od vedení tehdejšího Mogulu jsem dostal nabídku na trénování A mužstva, kterou jsem přijal. Celkem jsem působil v šesti klubech. Až na jednu nepovedenou štaci rád vzpomínám na všechna angažmá. Samozřejmě teď se mi líbív Krakovanech,“ uvedl.

Podstatnou část kariéry strávilv Kolíně, kde mužstvo vedl v divizia poté dělal asistenta v České fotbalové lize. Z jeho pohledu nejvyšší soutěž. Nabídku z vyšších soutěží nikdy neměl. Trenérské řemeslo se od jeho začátků prý nezměnilo. „Akorát dříve byli trenéři jenom na hřišti, dnes jich jsou plné restaurace,“ zdůraznil.

V dnešní době mají hráči spoustu lákadel, proto je těžké přitáhnout je k fotbalu. A jak charakterizuje pozici trenéra? „Stejně jako dříve. Vyhraje se, hráči hráli dobře. Prohraje se, může za to trenér. Špatně to postavil, nebo blbě vystřídal. Fotbal je dnes pro mladé hráče na třetím až čtvrtém místě. Srdcařů je už hodně málo,“ posteskl si.

Dřív byl úspěšný hráč. Nastupoval v dresu Velkého Oseka (žáci), Dukly Zbiroh (vojna), Kolína, Pardubic,Libodřic, Starého Kolína, Městce Králové, Suchdola. Nejvyšší soutěž, kterou hrál, byla druhá liga za Pardubice. „Na Pardubice vzpomínám rád, na jedenáct let bezva sportovního života, kdy jsem dělal to, co mě hodně bavilo a dá se říci i živilo. Navíc v dobré partě, na to se nedá zapomenout,“ zavzpomínal Chlád.

Své si odehrál i v Kolíně, který se vrátil ke kořenům a opět se jmenuje Sparta Kolín. „Myslím, že hlavní je, že Kolín dal dohromady mužstvo, které má na to, aby letos postoupilo do ČFL. Tato soutěž by klubu i městu slušela. Jako příznivec Sparty Praha jméno Sparta vítám,“ podotkl s úsměvem.

Jeho hráčská kariéra trvala padesát dva let. Sám hrával do dvaašedesáti let.V současné době už nikde nepůsobí. V dnešní době je čím dál častější, že hrají hráči dříve narození. Klidně jim je padesát a víc. „Nohy mě nesvrbí. V mém věku by to bylo proti přírodě. Bohužel, až tito padesátníci na vesnicích skončí, tak řada vesnických klubů nebude mít dostatek hráčů. A zanikne. Pro mladé je to ostuda, ale těm je to jedno,“ konstatoval Vlastimil Chlád.