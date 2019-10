V den utkání už nebude Fotbalová asociace ČR vzhledem k bezpečnostním rizikům prodávat lístky hostujícím fanouškům a domácí příznivci se k nim dostanou pouze po předložení dokladu totožnosti s fotografií. Angličtí fotbalisté jsou v případě rasistických projevů fanoušků v kvalifikačních zápasech v ČR a v Bulharsku připraveni odejít ze hřiště.

"Velice pozorně monitorujeme ve spolupráci s českou i anglickou policií potencionální rizika spojená s pořadatelstvím pátečního zápasu. Snažíme se v celé řadě bodů připravit na potencionální potíže, které mohou nastat s příjezdem některých radikálních fanoušků. Fakt, že se tyto osoby nebudou moci v Praze dostat v den utkání k volným lístkům, považujeme z naší strany za důležité a preventivní rozhodnutí," uvedl v tiskové zprávě předseda asociace Martin Malík.

Především v Anglii panují obavy z možných násilností radikálních fanoušků Albionu v Praze. Britská policie dokonce neúspěšně žádala evropskou fotbalovou asociaci UEFA o odložení zápasu v Edenu na jiný den než pátek večer, kdy podle dosavadních zkušeností dělají chuligáni největší problémy. Například vloni při přípravě proti Nizozemsku zadržela v Amsterodamu policie přes 100 anglických fanoušků.

V den utkání se už lístky nebudou prodávat na internetu, kde jsou ještě momentálně k dostání na webu www.vstupenkyfotbal.cz. K dispozici jsou prostřední a nejvyšší cenová kategorie za 1900 a 2900 korun.

Utkání s Anglií v Edenu má výkop v pátek ve 20:45. Po pěti z osmi zápasů evropské kvalifikace drží reprezentanti postupové druhé místo ve skupině o bod před třetím Kosovem. V pondělí národní celek nastoupí na Letné v přípravě proti Severnímu Irsku.

Pozor na rasismus

Angličtí fotbalisté jsou v případě rasistických projevů fanoušků v nadcházejících kvalifikačních zápasech v Praze s Českou republikou a příští týden v Bulharsku připraveni odejít ze hřiště. Hráči se na tom domluvili s trenérem Garethem Southgatem.

"Když se to stane jednomu z nás, jako by se to stalo všem," řekl serveru BBC útočník Tammy Abraham z Chelsea po pondělním setkání, na němž hráči s trenérem řešili, jak se zachovat, pokud se stanou terčem rasistických pokřiků a nadávek. "Když se nám to něco nebude líbit, odejdeme všichni ze hřiště," přidal kapitán Harry Kane.

Vedení světového fotbalu kvůli rasismu na stadionech zavedlo tzv. třístupňovou proceduru. Rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, poté zápas přeruší a následně může utkání ukončit.

"My jsme tady od toho, abychom hráli. Ať už se stane na tribunách cokoliv, to je záležitostí příslušných úřadů," řekl nováček anglické reprezentace obránce Fikayo Tomori z Chelsea. "Přesně o tom bylo i setkání s trenérem. Abychom věděli, co dělat a jaký je správný postup," dodal.

"Trenér nám řekl, co se může stát. A měli bychom být na to připravení, protože někdy prostě přijedeme do zemí, kde se něco takového naneštěstí může stát," uvedl Tomori, který si bude moci v pátek v Edenu s Anglií v předstihu zajistit postup na mistrovství Evropy.

O tři dny později Angličané nastoupí v Bulharsku, které bude mít kvůli rasistickému chování fanoušků v zápasech s Českou republikou a Kosovem uzavřenou část stadionu.